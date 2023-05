Chiny - Rosja. Granice przyjaźni

USA ważniejsze

– Pekin absolutnie nie zamierza poświęcać czegokolwiek dla ochrony rosyjskich interesów. Dla niego najważniejszy jest amerykański rynek – wyjaśnia rosyjski sinolog Dmitrij Żurawlow.

– Chiny uważają, że zdobyły już gospodarcze przywództwo. Teraz stoją przed problemem wygrania politycznej konkurencji z USA. Do tego, i tylko do tego, potrzebna jest im Rosja – dodaje.

Formalnie jednak Pekin publicznie głosi, że Rosja jest sojusznikiem i wzywa inne kraje, by „nie mieszały się do współpracy chińsko-rosyjskiej, która nie jest skierowana przeciw komukolwiek”. Ale zachodnie wywiady podejrzewają, że Chiny dostarczają Rosji (m.in. poprzez Hongkong) komponenty potrzebne do produkcji nowoczesnej broni – choć same wystrzegają się bezpośredniej sprzedaży. Zachodnie źródła wywiadowcze przyznają jednak, że „trudno jest wyśledzić te transakcje, ponieważ nie są zawierane w dolarach, a głównie w juanach”.

– Chcielibyśmy wezwać Chiny, by stosowały presję na Rosję, by ta przerwała wojenną agresję na Ukrainę – mimo to powiedział sekretarz rządu Japonii Hirokazu Matsuno, gdy tylko premier Miszustin wylądował w Chinach. Szef rosyjskiego rządu nie spotkał się na razie z Xi Jinpingiem, który oczekiwał go w Pekinie. Nie wiadomo, o czym będą rozmawiać.

W tle wizyty pozostaje podróż po Europie Li Hui, specjalnego wysłannika Pekinu, próbującego znaleźć sposób na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.