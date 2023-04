Parlamentarzysta z Jordanii aresztowany w Izraelu

Wielu obywateli Jordanii ma palestyńskie korzenie

Czołowy jordański parlamentarzysta, Chalil Atiya, znany ze swojego krytycznego stosunku do Izraela i opowiadający się za zerwaniem traktatu pokojowego zawartego między Jordanią a Izraelem, wezwał rząd do szybkiego działania i dodał, że "nie może być miejsca na to, by wróg szargał godność Jordańczyków przez zatrzymywanie i więzienie członka jordańskiego parlamentu".



Izrael współpracuje blisko z Jordanią w zakresie bezpieczeństwa, ale więzi polityczne między Tel Awiwem a Ammanem osłabły w ostatnich latach w związku z polityką Izraela wobec Palestyńczyków domagających się utworzenia palestyńskiego państwa. Wielu obywateli Jordanii ma palestyńskie korzenie - przypomina Reuters.