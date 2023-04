Sondaż: Polacy tracą zaufanie do premiera Morawieckiego

W ciągu miesiąca poziom zaufania do premiera Mateusza Morawieckiego zmniejszył się o 2 punkty procentowe - szefowi rządu ufa obecnie 35,7 proc. badanych i jest to najniższy poziom zaufania do szefa rządu od grudnia 2017 roku, gdy Morawiecki objął funkcję premiera - wynika z badania IBRiS dla Onetu.