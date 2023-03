Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 377 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada wyzwolenie "każdego miasta i każdej wsi na Ukrainie".

- Oceniamy, że istnieje realne zagrożenie ze strony Rosji, nawet jeśli Rosja straciła część potencjału na Ukrainie. Może ona (Rosja) odtworzyć ten potencjał (bojowy) we względnie krótkim czasie - ocenił Anušauskas na konferencji prasowej z niemieckim ministrem.



- Rosyjski potencjał wojskowy w obwodzie kaliningradzkim nie odczuł poważnych skutków trwającej wojny na Ukrainie. Kreml zamierza zwiększyć liczebność swoich wojsk w regionach graniczących z NATO demonstrując determinację w kwestii długotrwałej konfrontacji - mówił litewski minister.

Anušauskas mówił, że biorąc pod uwagę położenie geograficzne państw bałtyckich, wymagają one obecność sił sojuszniczych w tym regionie.



- Musimy mieć plan stworzenia niezbędnej infrastruktury w nadchodzących latach, o czym mówiłem niemieckiemu ministrowi obrony. Jednocześnie zwiększamy intensywność ćwiczeń, chcemy doprowadzić do stałej obecności co najmniej batalionu wojsk niemieckich na Litwie - dodał.

- Litwa znajduje się między Białorusią, która straciła niepodległość, a obwodem kaliningradzkim. Strategia obronna państw bałtyckich nie może opierać się tylko na posiłkach, musi bazować także na godnych zaufania siłach "na miejscu", czego wymaga nasza geografia i czynniki wskazane przeze mnie - mówił litewski minister.



Z kolei Pistorius mówiąc o stałej obecności niemieckiej brygady na Litwie mówił, że będzie to zależeć od decyzji NATO. Dodał, że wymagałoby to stworzenia odpowiedniej infrastruktury na Litwie.



Niemcy stoją na czele batalionu sił sojuszniczych stacjonującego na Litwie od 2017 roku. Mają też wyznaczoną brygadę, która jest gotowa do przerzutu na Litwę. Wilno chciałoby, aby brygada taka stacjonowała na Litwie stale. Niemcy deklarują, że część żołnierzy będzie stacjonowała na Litwie, a część w Niemczech, gotowych do natychmiastowego przerzutu do państwa bałtyckiego w razie konieczności.