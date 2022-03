Wyjazd do Kijowa. O planach nie wiedziały nawet rodziny przywódców

Kiedy we wtorek rano w mediach pojawiła się informacja, że przywódcy Polski, Czech i Słowenii jadą pociągiem do Kijowa na rozmowy z ukraińskim prezydentem, była to niespodzianka nawet dla niektórych członków ich najbliższych rodzin.