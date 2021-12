W depeszy RIA nie podano o jakie konkretnie terminy chodzi. Wcześniej szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, sugerował, że rozmowy takie mogłyby rozpocząć się na początku 2022 roku.

Cytowany przez RIA wiceszef rosyjskiego MSZ, Siergiej Riabkow podkreślił, że Moskwa nie przyjmie żadnych warunków wstępnych rozpoczęcia rozmów.



Rosja domaga się od USA i NATO prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa.

Czytaj więcej Dyplomacja Rosja chce pilnej odpowiedzi USA, grozi działaniami militarnymi Wiceszef rosyjskiego MSZ, Siergiej Riabkow oświadczył, że Rosja oczekuje pilnej odpowiedzi ws. przedstawionych USA propozycji dotyczących ram umowy ws. bezpieczeństwa, która miałaby doprowadzić do rozładowania napięcia wokół Ukrainy.

W ubiegłym tygodniu Moskwa przekazała propozycje dotyczące projektu umowy zawierającej gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji stronie amerykańskiej. Propozycje Moskwy obejmują: wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu; zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku (a więc przed przystąpieniem do NATO państw Europy środkowo-wschodniej, w tym Polski) - z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia.

Ukraina podkreśla, że ma suwerenne prawo zdecydowania o tym, czy zostanie członkiem NATO

Ponadto NATO miałoby zobowiązać się do porzucenia wszelkich wojskowych działań na Ukrainie, w Europie wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej.

Obie strony miałyby też zobowiązać się do tego, by nie rozmieszczać rakiet krótkiego i średniego zasięgu w miejscach, z których mogłyby one dosięgnąć terytorium drugiej strony.

Rosja i NATO miałyby też zobowiązać się do rezygnacji z organizowania ćwiczeń formacji większych niż brygada w ustalonym obszarze przygranicznym oraz do regularnej wymiany informacji o ćwiczeniach wojskowych.

Ponadto warunki stawiane przez Rosję przewidują, że Rosja i NATO zadeklarowałyby, że nie są przeciwnikami i zgodziły się rozstrzygać wszystkie spory pokojowo, bez użycia siły. Między Rosją i NATO miałaby też być uruchomiona gorąca linia do kontaktów w sytuacjach nadzwyczajnych.

