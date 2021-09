Wezwania Korei Południowej do formalnego zakończenia wojny koreańskiej (toczyła się w latach 1950-1953) są przedwczesne, ponieważ nie ma gwarancji, iż doprowadziłoby to do wycofania się z "wrogiej polityki USA" wobec Pjongjangu - oświadczył wiceszef MSZ Korei Północnej, Ri Thae Song, cytowany przez północnokoreańską agencję KCNA.