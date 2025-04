Co dalej z inflacją w Polsce?

Prognozy sugerują, że wchodzimy ponownie w okres spadku inflacji. W kwietniu inflacja powinna już spaść mniej więcej w okolice 4,4 proc., i na zbliżonym poziomie utrzymywać się przez cały drugi kwartał. Ten wyraźniejszy spadek inflacji od kwietnia to m.in. efekt bazy związany z VAT-em na żywność. Podniesiono go z 0 do 5 proc. w kwietniu 2024 r., co rzutowało na odczyty inflacji przez cały rok, ale od kwietnia 2025 r. siłą rzeczy ten wpływ już znika dla inflacji rok do roku.

W lipcu powinno dojść do kolejnego tąpnięcia inflacji, bo na podobnej zasadzie zniknie już efekt częściowego odmrożenia cen nośników energii z lipca 2024 r. Na dziś prognozy zakładają zwykle, że inflacja powinna w drugiej połowie roku utrzymywać się w okolicach 3-3,5 proc. Mediana prognoz w najnowszej ankiecie „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wskazuje, że inflacja będzie wynosić wówczas 3,4 proc.

Inflacja w marcu nie przebiła 5 proc., stopy w dół?

Wyraźnie niższy od wcześniejszych oczekiwań odczyt inflacji za marzec, w połączeniu z innymi czynnikami (niższa inflacja bazowa – około 3,5 proc., czy niższy od prognoz wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w lutym – 7,9 proc. r./r.), wyraźnie ośmielił Radę Polityki Pieniężnej. Już nie tylko przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, ale i przynajmniej czworo innych członków Rady, wyraziło w ostatnich dniach opinie, że już w maju może dojść do obniżki stóp procentowych – zapewne o 25 lub 50 punktów bazowych.