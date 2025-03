Inflacja producencka w Niemczech wyraźnie poniżej prognoz. – Roczny wskaźnik inflacji PPI dla Niemczech wyniósł 0,7 proc. i choć to więcej od poprzedniego odczytu (0,5 proc. w styczniu), to jednak to istotnie mniej niż się spodziewano (prognozowano 1 proc.) – podkreśla Piotr Bawolski, CFA, dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski.

Jak tłumaczy, główną przyczyną tego zaskoczenia jest odczyt inflacji PPI w ujęciu miesięcznym, bo wyniósł on -0,2 proc. wobec -0,1 proc. w styczniu, a rynek spodziewał się 0,2 proc., czyli odczytu o 0,4 pkt proc. wyższego.