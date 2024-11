Produkcja budowlano-montażowa w Polsce dużo gorzej od prognoz. Są nowe dane GUS

Kolejne kluczowe dane Głównego Urzędu Statystycznego z gospodarki za październik poznamy już w przyszłym tygodniu: w poniedziałek o produkcji przemysłowej, we wtorek o sprzedaży detalicznej.

GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła

W czwartek GUS podał też dane za październik z budownictwa mieszkaniowego. Wynika z nich, że liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła o 1,5 proc. rok do roku, do ponad 24,3 tys. Przez dziesięć pełnych miesięcy 2024 r. zgłoszeń i pozwoleń było łącznie blisko 243,8 tys. zgłoszeń, o 23 proc. więcej niż rok temu w analogicznym okresie.

Więcej jest też rozpoczętych budów: w samym październiku ponad 23,3 tys. (o ponad 18 proc. więcej niż przed rokiem), przez 10 miesięcy 2024 r. 204,8 tys. (wzrost o ponad 29 proc. rok do roku). W budowie pozostaje ponad 843 tys. mieszkań, o ponad 4 proc. więcej niż rok temu. Wyraźnie mniej oddaje się natomiast mieszkań do użytku: w październiku około 17,1 tys. (spadek o ponad 17 proc. rok do roku), w okresie styczeń-październik około 162,5 tys. (spadek o 10,5 proc. rok do roku).