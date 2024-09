EBC obciął stopy procentowe. Co zrobi RPP?

Szefowa EBC podkreśliła, że cel inflacyjny zostanie prawdopodobnie osiągnięty w ciągu 2025 r. – Tym, czego chcemy, jest powrót inflacji do celu w odpowiednim czasie. Będziemy obserwować dane, by oceniać, jak zmienia się nasz scenariusz bazowy, i wiedzieć, kiedy stopy procentowe znajdą się na odpowiednio restrykcyjnym poziomie – wskazała prezes Lagarde.

Kiedy kolejne cięcie stóp procentowych?

Jak szybko może więc EBC luzować politykę pieniężną w nadchodzących miesiącach? Mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje, że na koniec 2024 r. stopa depozytowa EBC może wynosić 3 proc., a stopa refinansowa 3,40 proc. Poszczególne projekcje wahają się od 3 proc. do 3,5 proc. w przypadku stopy depozytowej i od 3,15 proc. do 3,65 proc. w przypadku stopy refinansowej.

– Nie było żadnej wątpliwości, że EBC obetnie swoją stopę depozytową o 25 pkt baz., do poziomu 3,5 proc. Jego komunikat był również w dużym stopniu zgodny z oczekiwaniami. Nie zmienił on naszego przekonania, że EBC prawdopodobnie pozostawi stopy bez zmian aż do swojego grudniowego posiedzenia, podczas którego znów dokona cięcia – wskazuje Andrew Kenningham, ekonomista Capital Economics.

– Mimo że obawy dotyczące zbyt szybkiego luzowania polityki pieniężnej wciąż istnieją, dzisiejszy ruch sugeruje, że w Radzie Prezesów EBC panuje ogólny konsensus, że bank skutecznie zmierza do osiągnięcia celu inflacyjnego. Była to, po czerwcowej obniżce, druga obniżka w obecnym cyklu. Uważamy, że następna obniżka nastąpi w grudniu, kiedy to poznamy nowe projekcje makroekonomiczne. Rynek prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy EBC obniży stopy procentowe do poziomu 2,5 proc. – napisali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

RPP poczeka

Mimo cięcia przez Europejski Bank Centralny oraz pewnej obniżki przez amerykański Fed w przyszłym tygodniu stóp procentowych na razie ruszać nie zamierza Rada Polityki Pieniężnej. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiadał w zeszłym tygodniu, że warunkiem do pierwszej obniżki jest stabilizacja inflacji i projekcje wskazujące na trend spadkowy. Ostrożnie mówił w tym kontekście o lipcu 2025 roku.