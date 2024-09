Dobrą wiadomością z punktu widzenia inflacji jest zaś to, że w sierpniu znów spadły koszty produkcji w przemyśle, i to najmocniej od dziesięciu miesięcy. Tym samym z sektora przemysłowego wciąż nie wychodzą impulsy inflacyjne do gospodarki.

PMI nie jest jedynym miernikiem koniunktury

Choć dane o PMI dla polskiego przemysłu są użyteczne dla oceny koniunktury w sektorze, to nie są jedynym miernikiem sytuacji. Statystyki GUS dla produkcji przemysłowej wskazują na postępujące już powoli ożywienie. Najnowsze dane (za lipiec) mówiły o wzroście o 4,9 proc. rok do roku. W szerszym horyzoncie liczby są wyraźnie słabsze: analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwracają uwagę, że w okresie styczeń-lipiec br. produkcja przemysłowa wzrosła jedynie o 0,6 proc. rok do roku.

Wolniejsze odbicie konsumpcji w Polsce i słaba koniunktura za granicą wpływają na nastroje. Obecnie 41,6 proc. producentów wskazuje na niedostateczny popyt na rynku krajowym, a 33 proc. na zagranicznym. Perspektywy na przyszłość są jednak bardziej optymistyczne

- piszą na portalu X, choć jednocześnie przewidują poprawę sytuacji firm w kolejnych miesiącach.