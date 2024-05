W Niemczech nastroje bez zmiany, we Francji ogromna poprawa

Gospodarka Niemiec wzrosła w I kwartale o 0,2 proc. — podał wcześniej Destatis. - W IV kwartale nastąpił spadek, a w II kwartale może znów dojść do wzrostu — powiedział Reuterowi Klaus Wohlrabe, szef działu ankiet w Ifo. — Ożywienie jest jak delikatna roślinka — dodał.

Jörg Krämer, główny ekonomista w Commerzbanku uważa, że w II kwartale dojdzie do zastoju, a PKB zacznie rosnąć od połowy roku. — Ta tendencja będzie jednak umiarkowana, po części dlatego, że rząd nie podejmuje zdecydowanych działań, by przeciwdziałać erozji jakości Niemiec jako miejsca do prowadzenia interesów, znanej od wielu lat - powiedział.

Oczekuje się, że inflacja będzie w dalszym ciągu maleć w tym roku, ale Klaus Wohlrabe zauważył, że więcej firm chce podnosić swe ceny w najbliższych 3 miesiącach.

Gwałtowna poprawa we Francji

Z najnowszej ankiety OpinionWay przeprowadzonej w dniach 25 kwietnia — 13 maja wśród 1024 prezesów firm francuskich na zlecenie federacji izb handlu i przemysłu FFIC France, dziennika „La Tribune” i kanału telewizyjnego LCI wynika, że rozwiały się chmury nad gospodarką Francji. Barometr OpinionWay oceniający poziom optymizmu w biznesie skoczył w maju o 8 pkt do 91pkt, po czterech miesiącach spadku osiągnął poziom nie notowany od sierpnia 2023.

Groźba recesji i niekontrolowany wzrost deficytów budżetowych skłonił kraje strefy euro do zahamowania wydatków sektora publicznego. Drastyczne zaostrzenie przez EBC polityki pieniężnej utrudniło wszystkim dostęp do kredytów. Wolniejszy ostatnio wzrost cen rozwiał jednak część niepokojów szefów firm, obecnie tylko 42 proc. ankietowanych obawia się wpływu inflacji na ich firmy, w kwietniu było ich 48 proc. Zmalała też do 31 proc. z 35 proc. w kwietniu, liczba tych, którzy mieli trudności z zapłaceniem faktur swoim klientom.

Ponad jedna czwarta ankietowanych (26 proc.) jest bardziej spokojna o gospodarkę kraju, to o 6 pkt więcej niż w kwietniu. 27 proc. ma podobne zdanie o gospodarce świata w najbliższych 12 miesiącach, to też o 6 pkt więcej. 73 proc. oceniło, że ich firma ma się dobrze. Ogromna większość uczestników ankiety (86 proc.) nie współpracuje z firmami technologii cyfrowych, 80 proc. nie zamierza tego robić w przyszłości, bo działalność ich firm tego nie wymaga, 10 proc. obawia się zbyt dużych inwestycji, a pozostałe 10 proc. nie ma pojęcia, jakie usługi mogliby zyskać.