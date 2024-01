Najnowsze dane GUS: Taniec płac i inflacji

W szesnastu branżach zarobki realnie wzrosły po podwyżkach w 2023 r (zeszłym). Realne podwyżki nie są wysokie, co najwyżej kilkuprocentowe. Płace w zeszłym roku wzrosły nominalnie, bowiem od 17,3 proc. w górnictwie, czy 15,4 proc. w administrowaniu i działalności wspierającej, do 11,7 proc. nominalnego wzrostu w firmach produkujących artykuły spożywcze. Utrzymały wartość w: transporcie, logistyce, turystyce, handlu, części firm budowlanych, motoryzacji, firmach produkujących sprzęt transportowy, odzieżowych, tekstylnych i tytoniowych.

W pozostałych dwudziestu czterech analizowanych działach płace nominalnie wzrosły od 11,2 proc. w branży meblarskiej do 0,1 w firmach budowlanych – mieszkaniowych (wznoszących budynki).

Inwestycje mogą nie przyspieszyć

GUS zadaje przedsiębiorcom dobrowolne pytania w ramach badania koniunktury. Na początku stycznia zapytano ich o plany inwestycyjne, dotyczące produkcji i sprzedaży oraz zatrudnienia. Co ciekawe, w tych trzech kwestiach większość przedsiębiorców odpowiedziała, że nie „ma zdania” czy inwestycje, zatrudnienie i sprzedaż będą rosły, czy będą ograniczane.

W przetwórstwie przemysłowym co piąta firma raczej spodziewa się ograniczeń w zatrudnieniu niż wzrostu (prawie 7 proc.). W innych branżach (budownictwie, transporcie, handlu czy turystyce) ograniczeń spodziewa się od 24 do 29 proc. przedsiębiorców. Nie zapytano ich jednak o zwolnienia pracowników tylko o ograniczenia ich liczby.

Co dziewiąty przedsiębiorca zajmujący się przetwórstwem przemysłowym spodziewa się wzrostu sprzedaży i produkcji (co siódmy – spadku). Znacznie mniej jest także prognozujących prosperity wśród firm handlowych, transportowych czy turystycznych (ok. 5 – 7 proc.) niż ograniczeń (co piąty – szósty ankietowany).