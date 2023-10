Nowe prognozy gospodarcze MFW: Lądowanie będzie miękkie, ale długie

MFW nie spodziewa się też wyraźnego przyspieszenia rozwoju gospodarki w nieco dalszej perspektywie. Obecne prognozy ekonomistów z tej waszyngtońskiej instytucji sugerują, że wzrost PKB będzie oscylował w okolicy 3,1 proc. co najmniej do 2028 r. Jeszcze rok temu oceniali, że to średnioterminowe tempo rozwoju – odzwierciedlające szacunki tzw. potencjalnego tempa wzrostu globalnej gospodarki - będzie bliższe 3,3 proc. Ani tamten, ani obecny scenariusz, nie dawały szans na to, że globalna gospodarka całkowicie odrobi pandemiczne straty. W tym roku globalny PKB będzie o około 3,4 proc. niższy niż byłby, gdyby podążał ścieżką prognozowaną w 2019 r. W kolejnych latach ta luka będzie się zaś powiększała.

Dlaczego w ocenie ekonomistów z MFW potencjał rozwojowy światowej gospodarki zmalał? Jednym z powodów jest uporczywość inflacji, która będzie wymuszała długotrwałe utrzymywanie restrykcyjnej polityki pieniężnej. Za trwałe hamulce rozwoju MFW uważa też postępującą fragmentację światowej gospodarki, wysoki poziom zadłużenia rządów, ograniczający ich swobodę w polityce fiskalnej oraz większą częstotliwość ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

„Inflacja nadal zwalnia, z 9,2 proc. w 2022 r., do 5,9 proc. z br. i 4,8 proc. w 2024 r. Inflacja bazowa, która nie obejmuje cen żywności i nośników energii, również, według naszych prognoz, będzie malała, ale łagodniej, do 4,5 proc. w przyszłym roku. Większości krajów zapewne nie uda się przywrócić inflacji do celu przed 2025 r.” – napisał Gourinchas.

Dotyczy to również Polski, gdzie inflacja – w ocenie MFW – wyniesie w tym roku średnio 12 proc., aby w 2024 r. zmaleć do 6,4 proc., a w 2025 r. do 4,5 proc. Jeszcze w 2026 r., jak oczekują ekonomiści z waszyngtońskiej instytucji, inflacja będzie średnio wynosiła 3,6 proc., czyli będzie powyżej górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP (2,5 proc. z tolerancją odchyleń o 1 pkt proc. w każdą stronę). Od kwietnia, gdy MFW poprzednio aktualizował prognozy dla Polski, oczekiwana ścieżka inflacji w latach 2024-2026 przesunęła się wyraźnie w górę. Przykładowo, pół roku temu analitycy z waszyngtońskiej instytucji spodziewali się, że inflacja nad Wisłą w 2024 r. wyniesie 6 proc., a rok później 4,1 proc. Jedną z przyczyn tej zmiany prognoz może być rozpoczęty przez Radę Polityki Pieniężnej we wrześniu cykl obniżek stóp procentowych.

Spośród największych gospodarek rozwiniętych, najlepsze perspektywy w ocenie MFW mają USA, gdzie PKB w tym roku ma się zwiększyć o 1,5 proc., a w przyszłym roku o 1,4 proc. Od lipca te prognozy się nie zmieniły. Dla porównania, PKB strefy euro w tym roku wzrosnąć ma o 0,7 proc., a w 2024 r. o 1,2 proc., zamiast – odpowiednio - o 0,9 i 1,5 proc., jak ekonomiści z Funduszu sądzili latem.