Sondażownia United Surveys zapytała Polaków, o ile ich zdaniem średnio wzrosły ceny towarów i usług w ciągu ostatniego roku. Średnia ze wszystkich podanych odpowiedzi wyniosła 33 proc. - wynika z sondażu opracowanego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

To znaczący spadek w porównaniu do badania ze stycznia tego roku. Wówczas Polacy zdecydowanie bardziej krytycznie podchodzili do sytuacji inflacyjnej w Polsce, bowiem średnia ze wszystkich odpowiedzi udzielonych na to samo pytanie wynosiła 43 proc. Jeszcze wcześniej, bo w sierpniu 2022 roku, ten wynik sięgnął 39 proc.

Sondaż: Polacy uważają, że inflacja jest faktycznie znacznie wyższa

Jeśli chodzi o aktualne preferencje wyborcze, to szczególnie krytyczni wobec wzrostu cen towarów i usług w ciągu ostatniego roku są sympatycy opozycji (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica). Ich zdaniem ceny wzrosły średnio o prawie 40 proc. Znacznie bardziej łagodni w ocenie są zwolennicy partii rządzącej, według których to wzrost o nieco ponad 20 proc. Osoby deklarujące chęć oddania głosu na Konfederację uważają, że ceny wzrosły średnio o 35 proc.