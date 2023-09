Europejski Bank Centralny walczy z inflacją i podnosi stopy

Na zakończonym w czwartek posiedzeniu Rada Prezesów EBC podwyższyła stopę refinansową z 4,25 do najwyższego od ponad 20 lat poziomu 4,50 proc. Komunikat frankfurckiej instytucji sugeruje jednak, że na tym poziomie stopa ta się zatrzyma.

Reklama

„Rada Prezesów uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC znalazły się na poziomach, które – przy utrzymaniu ich przez wystarczająco długi okres – istotnie się przyczynią do szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu” – napisano w komunikacie EBC.

Oczekiwania ekonomistów co do wyniku czwartkowego posiedzenia EBC były niejednoznaczne. Część uważała, że Rada Prezesów zrobi przerwę w cyklu podwyższania stóp procentowych, inni sądzili, że zdecyduje się na jeszcze jedną podwyżkę, ale sygnalizując, że to już ostatnia.