Covid-19 wciąż nie odpuszcza. Dominuje nowy wariant

Nowe objawy zakażenia Covid-19

Do głównych objawów JN.1 należy wodnisty katar, kaszel, drapanie w gardle, bóle głowy, stawów i mięśni, niekiedy gorączka. Co może wydawać się zaskakujące, wraz z zakażeniem pojawiają się objawy lękowe i problemy ze snem – dotyczą średnio co dziesiątego pacjenta.

Drugim najczęściej wykrywanym wariantem jest eris, odpowiadający za co piąte zakażenie w Polsce. Objawy są podobne, z tym, że nie występują żadne stany lękowe, a częściej obserwowane jest przewlekłe zmęczenie.

Z uwagi na ciągle pojawiające się nowe zakażenia minister Leszczyna zdecydowała o zakupie kolejnych dawek szczepionek. Jak podaje resort, do 19 stycznia Agencja Rezerw Strategicznych dostarczy do placówek POZ, aptek, szpitali i domów pomocy społecznej 80 tys. dawek szczepionek. Do tej pory do punktów szczepień trafiło ponad 700 tys. szczepionek, dzięki czemu nową, kolejną dawką zaszczepiło się już 447 tys. osób.

W sumie do tej pory w naszym kraju zaszczepiono 22 649 456 osób. Podano 15 548 186 dawek przypominających. Zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów poszczepiennych.