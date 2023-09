Skutki uboczne szczepionek przeciw COVID-19. AstraZeneca i Pfizer-BioNTech pozwane w licznych procesach

Zgodnie z prawem, aby pociągnąć producentów do odpowiedzialności, skutki uboczne muszą przekraczać „określony poziom, uzasadniony zgodnie z wiedzą nauk medycznych”. Szkody muszą być zatem na tyle „poważne, aby mogły zostać wzięte pod uwagę" – wyjaśnia Anatol Dutta, profesor prawa na uniwersytecie w Monachium.

Niemniej jednak społeczność medyczna w Niemczech bardzo poważnie podchodzi do występowania objawów poszczepiennych. Niektóre szpitale zdecydowały się zorganizować specjalne konsultacje dla pacjentów.

COVID-19

Częste efekty uboczne po szczepionce Pfizer/BioNTech

Według informacji przekazywanych przez regulatorów, którzy dopuścili szczepionkę Pfizer/BioNTech do użycia, jak i producentów szczepionki, najczęstsze efekty uboczne szczepienia na COVID-19 są niegroźne i obejmują:

Ból lub swędzenie w miejscu szczepienia;

Zmęczenie;

Bóle głowy;

Bóle mięśniowe i bóle stawów;

Gorączkę i dreszcze

Objawy te ustępują zazwyczaj po 1-2 dniach i są dowodem na uaktywnienie się układu odpornościowego po wprowadzeniu do organizmu szczepionki zawierającej fragment kwasu nukleinowego mRNA, który zawiera informację o syntezie białka S wirusa SARS-CoV-2. Rzadkie efekty uboczne po szczepionce na COVID-19 Pfizer/BioNTech.

Rzadkie efekty uboczne obejmują reakcję alergiczną (anafilaksję) - czyli tzw. wstrząs anafilaktyczny, a więc nagła i ciężka reakcja alergiczna, która w skrajnym przypadku może prowadzić do zgonu. Wstrząs jest efektem nadmiarowej reakcji układu odpornościowego na szczepienie.

Szczepionka Pfizer/BioNTech może też wywołać - w rzadkich przypadkach - zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia. W większości przypadków zapalenia te przebiegają łagodnie, tym niemniej ich ciężkie przypadki są groźne dla zdrowia i życia. Zazwyczaj do wystąpienia tego efektu ubocznego dochodzi 1 do 5 dni po szczepieniu, częściej po drugiej niż pierwszej dawce szczepionki. Taki efekt uboczny najczęściej występuje u mężczyzn poniżej 40. roku życia.

Jeśli po szczepionce na COVID-19 Pfizer/BioNTech zaszczepiony odczuwa ból w klatce piersiowej, dyskomfort lub napór w klatce piersiowej, migotanie serca, mdleje, ma problemy z oddechem lub czuje ból w czasie oddychania, powinien zgłosić się do lekarza.