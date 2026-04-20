Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 140 tys. zł zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub Polska 2050. „To jest około 11 proc. podatników, którzy są na skali podatkowej i którzy wpadają w »drugi próg«. Oczywiście chciałbym, żeby podatki w Polsce były niższe, ale jednocześnie muszę mieć źródło do finansowania wydatków. Więc w tej chwili, na 2026 r., progi podatkowe pozostają bez zmian” – powiedział minister finansów i gospodarki.

Obecnie pierwszy próg podatkowy wynosi 120000 zł a stawka podatkowa dla niego to 12 proc., a drugi próg podatkowy powyżej 120000 zł jest oprocentowany już 32 proc. Natomiast przygotowany przez posłów Polska 2050 projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140000 zł, co oznacza, że dochody do 140000 zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 procent

Ile na zmianie progów podatkowych można zyskać w skali roku

Polacy zarabiający do 140 tys. złotych rocznie mogliby zyskać nawet kilka tysięcy w skali roku, gdyby ten projekt podwyżki progu podatkowego wszedł w życie.

Zgodnie z treścią projektu ustawy – zmiana wysokości progu podatkowego na 140 tys. zł miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Podatnicy odczuliby korzystne zmiany już w trakcie 2027 roku, gdyż później wypadaliby w drugi próg podatkowy i 32 proc. stawkę podatku PIT.