Polski plan redukcji deficytu już niemal przyjęty przez Brukselę

We wtorkowym raporcie, czyli tzw. jesiennym pakiecie europejskiego semestru Komisja Europejska przedstawiła swoją oceną dla średniookresowych planów reformy i inwestycje członków UE, a które są wyrazem nowych unijnych ram zarządzania gospodarczego i nowych reguł fiskalnych. Ocena dla Polski, oraz 20 innych państw, okazała się pozytywna.

Reklama

Jaka reakcja ministra finansów

- Z zadowoleniem przyjmujemy pozytywną ocenę KE dla polskiego „Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028” – komentuje minister finansów Andrzej Domański, cytowany w komunikacie resortu.

- Wyznaczony przez nas w tym planie wysiłek fiskalny zapewni redukcję nominalnego deficytu do 2,9 proc. PKB w 2028 r. Cieszymy się, że Komisja dostrzega inwestycje Polski w rozbudowę zdolności obronnych – jest to przecież jeden z priorytetów UE. W efekcie tych wydatków redukcja nadmiernego deficytu musi jednak skupić się na kolejnych latach, co Komisja także wzięła pod uwagę – zaznaczył Domański.

Dodał, że pierwszy raport z działań służących ograniczeniu nadmiernego deficytu zostanie opublikowany do 30 kwietnia przyszłego roku.