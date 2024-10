Stan finansów publicznych w rok po wyborach: bez katastrofy, ale dobrze nie jest

– Dług państwa jest na ścieżce do przekroczenia 60 proc. PKB. Mamy rekordowe potrzeby pożyczkowe, a Komisja Europejska wylicza, że nadmierny deficyt w tym i przyszłym roku wcale nie będzie wynikał tylko z tytułu wysokich wydatków militarnych – wylicza też Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych. – Finanse publiczne są w bardzo głębokiej nierównowadze, a na razie rząd przedstawił tylko ramowy plan wyjścia z tej sytuacji. Zagrożenia fiskalne więc rosną, nie maleją – zaznacza Dudek.

Dlaczego nie ma zaciskania pasa

– Faktem jest, że stan finansów publicznych jest wciąż bardzo napięty – komentuje też Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao. – Ale trudno winą za to w całości obciążać obecny rząd – podkreśla.

Rzeczywiście, to rząd PiS zostawił kasę państwa w fatalnym stanie, mamy też wielkie wyzwania wydatkowe związane z powszechnie akceptowanym programem wzmocnienia bezpieczeństwa militarnego Polski. W tej trudniej sytuacji rząd koalicji 15 października dodatkowo realizuje część swoich obietnic wyborczych (choć trzeba przyznać, że powstrzymuje się przed tymi najbardziej kosztownymi, jak np. 60 tys. zł kwoty wolnej w PIT).

– Ale też trzeba przyznać, że w ubiegłorocznych wyborach nikt nie zapowiadał konsolidacji fiskalnej, jakiegoś zaciskania pasa, trudno mieć więc pretensje, że teraz rząd tego nie robi – zauważa Pogorzelski.

Jakie finansowe sukcesy rządu

Istotne jest za to, że przez ostatni rok resort finansów nie miał problemów ze sfinansowaniem swoich potrzeb pożyczkowych na rynkach. Rentowność polskich obligacji wahał się w przedziale 5–6 proc., co zdaje się być poziomem adekwatnym do obecnego poziomu stóp procentowych. A to, że mimo rosnącego długu inwestorzy rynkowi oceniają nasze finanse jako w miarę stabilne, jest niewątpliwie jednym z sukcesów obecnego rządu. Zdaniem ekonomistów podobnie za sukces można uznać odblokowanie KPO, a także… dużą reformę finansowania samorządów.