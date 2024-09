Z akcyzy budżet państwa zyskał ok. 58 mld zł (o 6,1 proc. więcej niż rok wcześniej), co stanowi 65 proc. planu na cały rok. Z podatku PIT – ok. 58,8 mld zł, czyli o 25,7 proc. więcej niż rok temu. Ale stanowi to tylko 53,8 proc. rocznego planu.

Z kolei dochody z CIT wyniosły 41,7 mld zł i były niższe aż 22,9 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2023 r. Ministerstwo Finansów wyjaśnia ten spadek efektem różnych terminów rozliczenia rocznego w 2023 i 2024 r. Zdaniem resortu, w kolejnych miesiącach 2024 r. te efekty, które zaniżają dynamikę roczną CIT, będą na szczęście zanikać.

Jakie wydatki z budżet państwa

Z kolei wykonanie wydatków w okresie styczeń – sierpień 2024 r. wyniosło ok. 498 mld zł tj. 57,5 proc. rocznego planu. Rok do roku wydatki były wyższe o ok. 107,6 mld zł , tj. o 27,6 proc. – czytamy też w komunikacie.

Rok do roku wyższe wykonanie odnotowano przede wszystkim w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 37,3 mld zł), co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” (od 1 stycznia 2024, wysokość świadczenia wychowawczego wzrosła z 500 zł do 800 zł). Wyższe o 3,4 mld zł były też inne dotacje do FUS, m.in. w związku z wypłatą w kwietniu z budżetu ZUS tzw. 13. emerytury (która w ubiegłym roku finansowana była z Funduszu Solidarnościowego).

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 19,4 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków w części oświatowej w wyniku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 30 proc. Ponadto w 2024 r. po raz pierwszy przekazano również środki na część rozwojową subwencji ogólnej dla JST.