Minister finansów, Andrzej Domański: Ograniczymy podatek Belki

"Trwają prace w Ministerstwie Finansów. Tak jak mówiliśmy w kampanii wyborczej, chodzi o ograniczenie podatku Belki, stworzenie nowego systemu zachęt do oszczędzania, czy to na rachunkach bankowych, czy również do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. To musi być zrobione w sposób odpowiedzialny, tak, żeby banki, biura maklerskie były do tego procesu przygotowane. Będę o tym rozmawiał chociażby ze Związkiem Banków Polskich, aby takie rozwiązania wspólnie wdrożyć" - powiedział minister finansów.

Minister Domański zapewnił, że z całą pewnością podatek od zysków kapitałowych, zwany podatkiem Belki, będzie ograniczony.

Prace nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku trwają

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł z 30 tys. zł, ich rozstrzygnięcie to kwestia najbliższych miesięcy, ale niezbędne są tu m.in. konsultacje z koalicjantami, powiedział w Polskim Radiu Andrzej Domański.

"Myślę, że to jest kwestia najbliższych miesięcy, ale to proszę pozwolić zachować odrobinę miejsca na dyskusje chociażby z koalicjantami" – powiedział minister finansów, zapytany, kiedy można się spodziewać rozstrzygnięć w tej sprawie.