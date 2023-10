IFP: Prawdziwy deficyt w kasie państwa może wynieść nawet 277 mld zł

Mniejsze dochody

Bilans ryzyk dla scenariusza makroekonomicznego, w szczególności będącego podstawą projektu ustawy budżetowej na 2023 r., ale także będącego podstawa tego opracowania, jest niestety jednoznacznie negatywny – konkludują autorzy raportu.

To wszystko ma wpływ na dochody budżetu w tym i przyszłym roku. Eksperci IFP szacują więc, że łącznie dochody podatkowe będą w roku bieżącym mniejsze o 14,7 mld zł od planów rządowych, zaś w 2024 r. o 31,7 mld zł mniejsze. W sumie dochody budżetu w 2024 r. według IFP wynieść mają 652,9 mld zł wobec 684,5 mld zł założonych przez rząd.

IFP wskazuje na duże potencjale różnice po stronie wydatków – ich zdaniem łącznie mogą one wynieść 929,7 mld zł wobec 849,3 mld zł założonych przez rząd. Różnica wynika m.in. z faktu, że ponownie do ustawy budżetowej nie został dołączony plan wydatków funduszy działających w Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym przede wszystkim Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wydatki znacznie większe

- Nie jest publicznie znany plan finansowy Funduszu Covid–19 na rok 2024, podobnie jak nie były znane plany finansowe tego Funduszu za lata poprzednie. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zaplanowane zostały środki na dotacje do niego, np. w specjalnej rezerwie celowej w wysokości 12 mld zł. Nie są również znane publicznie plany finansowe pozostałych prowadzonych w BGK funduszy – wyjaśniają autorzy opracowania.

Mając jednak na względzie zasady finansów publicznych autorzy założyli, że te fundusze funkcjonowałyby jak państwowe fundusze celowe. Założono, że dotacja z budżetu państwa do tych funduszy jest równa przyrostowi zadłużenia w nich wyliczonemu na podstawie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027”. Oszacowano, że dotacja do tych funduszy w roku 2024 powinna wynieść ok. 78,9 mld zł. I właśnie ten zabieg, czyli zaniżanie deficytu, jest, zdaniem ekonomistów głównym powodem tego, że projekt budżetu na 2024 r. (podobnie jak ustawy budżetowe z lat 2022 i 2023) pomija wydatki funduszy prowadzonych w BGK i PFR.