Milionerzy domagają się wyższych podatków dla bogatych. Apel przed szczytem G20

Przed zbliżającym się szczytem G20 w Delhi, który odbędzie się 9-10 września, do szefów rządów i przywódców państw, mających w nim uczestniczyć wystosowano list otwarty. Został podpisany przez blisko 300 osób – milionerów, ekonomistów i polityków, a jego treść można sprowadzić do krótkiego stwierdzenia: wypracujcie porozumienie, by opodatkować najbogatszych.

"Niektórzy ekonomiści na świecie przedstawiają mnóstwo propozycji politycznych dotyczących opodatkowania majątku. Opinia publiczna tego chce. My tego chcemy. Teraz brakuje tylko woli politycznej do osiągnięcia tego celu. Nadszedł moment, by tę wolę znaleźć" – stwierdzają sygnatariusze apelu.

List otwarty do przywódców największych gospodarek świata powstał z inicjatywy organizacji społecznych, takich jak zrzeszające milionerów Patriotic Milionaires czy Millionaires for Humanity, ale także organizacji pozarządowych takich jak Oxfam, Earth 4 All czy think tanku Institute for Policy Studies. Apel podpisali m.in. dziedziczka koncernu Disneya Abigail Disney, amerykański senator Bernie Sanders, była przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ Maria Espinoza czy ekonomiści: Joe Stiglitz, Lucas Chancel i Thomas Piketty.

Sygnatariusze listu zwracają uwagę, że łączne bogactwo osób posiadających aktywa przekraczające 50 mln dolarów wzrosło do 11,8 bln dolarów. Natomiast z podatków majątkowych pochodzi maksymalnie 4 procent globalnych wpływów podatkowych.