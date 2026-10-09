W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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USA wstrzymują ataki na Iran. Ceny ropy pozostają wysokie

Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wstrzymują ataki na Iran do listopadowych wyborów połówkowych. Decyzja ma być związana z postępami w rozmowach prowadzonych przez Waszyngton i Teheran. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragchi potwierdził, że negocjacje trwają, a w ciągu kilku dni Iran ma odpowiedzieć na propozycję Białego Domu dotyczącą zakończenia konfliktu.

Mimo sygnałów o możliwym przełomie sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. W czwartek po południu cena ropy Brent przekraczała 104 do l. za baryłkę. Na notowania wpływały kolejne ataki na jednostki handlowe w Cieśninie Ormuz oraz zapowiedź ograniczenia wydobycia ropy w Zatoce Meksykańskiej z powodu huraganu Isaias.

Niepokojące informacje napływają również z Arabii Saudyjskiej. Kraj musi odpierać ataki rakietowe i dronowe jemeńskich Huti wymierzone w infrastrukturę cywilną. Zagrożenie dla transportu surowców utrudnia uspokojenie sytuacji na rynku energii. Dopóki ryzyko zakłóceń dostaw nie zniknie, trudno oczekiwać trwałego spadku cen ropy. Dla gospodarki oznacza to dalszą niepewność dotyczącą kosztów paliw, transportu i energii, a także możliwą presję na inflację.

Inwestycje w startupy hamują. Polski rynek VC pod presją

Polski rynek venture capital wyraźnie wyhamował w trzecim kwartale 2026 r. Ze wstępnych danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że liczba startupów, które pozyskały finansowanie od funduszy VC, spadła rok do roku o ponad jedną czwartą. Wartość zainwestowanego kapitału zmniejszyła się natomiast o 32 proc., do niespełna 329 mln zł.

Eksperci nie traktują tych danych jako jednoznacznego sygnału kryzysu. Ich zdaniem rynek może przechodzić fazę stabilizacji po okresie większej zmienności. Jednocześnie sytuacja w Polsce różni się od trendów globalnych. Na świecie wartość inwestycji w startupy w trzecim kwartale była o około jedną czwartą niższa niż kwartał wcześniej, ale w ujęciu rocznym globalny rynek venture capital zanotował wzrost przekraczający 50 proc. Polska pozostaje więc pod presją, mimo że światowi inwestorzy ponownie zwiększają zaangażowanie w młode firmy.

Nadzieje na poprawę sytuacji wiążą się przede wszystkim ze sztuczną inteligencją, biotechnologią i medtechami. Według raportu Domu Maklerskiego ING spółki z obszaru biotechnologii i technologii medycznych odpowiadały w 2025 r. za ponad jedną czwartą wartości inwestycji VC w Europie. To sektory, które mogą przyciągnąć większy kapitał także do polskich startupów.

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Biały Dom i Kreml rozmawiają o Nord Stream. W grze amerykański kapitał

Przedstawiciele Białego Domu i Kremla rozmawiali o możliwości włączenia amerykańskiego inwestora do projektów związanych z gazociągami Nord Stream – poinformowała agencja Reuters. W rozmowach uczestniczyli Kirył Dmitrijew, doradca Władimira Putina, oraz Jared Kushner, specjalny wysłannik USA i zięć Donalda Trumpa.

Według doniesień agencji porozumienie z właścicielami Nord Stream mogłoby umożliwić amerykańskim inwestorom czerpanie zysków z przesyłu gazu do Europy po zakończeniu wojny. Rozmowy zwracają uwagę ze względu na przyszłość rosyjskich dostaw energii i relacje gospodarcze między Rosją a Zachodem.

Plany te pozostają w sprzeczności z kierunkiem polityki energetycznej Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają zakończyć import rosyjskiego gazu do końca 2027 r. Ewentualne wznowienie przesyłu przez Nord Stream wymagałoby więc uwzględnienia europejskich regulacji i sytuacji politycznej.

Tymczasem Litwa chce dalszego zaostrzenia presji na Moskwę. Wilno postuluje zakaz tranzytu rosyjskiego zboża przez terytorium UE oraz objęcie sankcjami rosyjskich oligarchów z sektora rolnego. Litewski rząd argumentuje, że wykorzystywanie europejskich portów do transportu rosyjskich produktów rolnych ułatwia finansowanie wojny przeciwko Ukrainie.

Gigantyczny zysk Samsunga. Boom na AI napędza producentów chipów

Samsung Electronics poinformował o rekordowym zysku operacyjnym za trzeci kwartał. Według danych przedstawionych w materiale zysk przekroczył 80 mld dol. Analitycy spodziewają się, że końcówka roku może przynieść dalszą poprawę wyników, a zysk ma wzrosnąć o ponad 8 proc. kwartał do kwartału.

Dobrymi rezultatami pochwalił się również tajwański producent półprzewodników TSMC. W trzecim kwartale jego przychody wzrosły o ponad 50 proc. rok do roku i sięgnęły blisko 47 mld dol. Wyniki obu firm pokazują, jak duże znaczenie dla branży elektronicznej ma popyt na układy wykorzystywane w sztucznej inteligencji.

Technologiczny boom przyciąga również inwestycje w infrastrukturę obliczeniową. W Finlandii nowe moce centrów danych zapowiedziały chińska grupa Alibaba oraz amerykańska Applied Digital Corporation. Wcześniej Google ogłosił inwestycję wartą 13 mld euro, choć fińskie władze nakazały wstrzymanie prac przy dwóch centrach danych do czasu zakończenia postępowań środowiskowych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.