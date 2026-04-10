W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Local content szansą dla polskiego biznesu

Rządowy program „Local content – po pierwsze Polska” ma zwiększyć udział krajowych firm w zamówieniach publicznych. To rynek wart ponad 330 mld zł rocznie, czyli ponad 9 proc. PKB. Eksperci podkreślają, że większy udział polskich przedsiębiorstw w przetargach publicznych może zatrzymać kapitał w kraju i wzmocnić rozwój gospodarki. Kluczowe będzie jednak skuteczne wdrożenie programu, tak aby nie pozostał jedynie deklaracją. Dla wielu firm to szansa na wyjście z roli podwykonawców i budowę silniejszej pozycji konkurencyjnej w Europie.

Cieśnina Ormuz wciąż zamknięta

Mimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie sytuacja wokół cieśniny Ormuz pozostaje napięta. Przepływ statków jest ograniczony, a Iran utrzymuje kontrolę nad szlakiem. Nieoficjalnie pojawiają się informacje o opłatach dla tankowców, co dodatkowo destabilizuje globalny rynek ropy naftowej. Eksperci wskazują, że pełne odblokowanie cieśniny może potrwać, a jej kontrola pozostaje kluczowym narzędziem geopolitycznym Teheranu. To oznacza utrzymującą się presję na ceny paliw i niepewność dla światowej gospodarki.

Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Prezes NBP Adam Glapiński podkreślił, że w najbliższym czasie nie są planowane ani podwyżki, ani obniżki. Decyzja wpisuje się w strategię stabilizacji polityki monetarnej w warunkach niepewności związanej z inflacją i sytuacją na rynku surowców. Dla kredytobiorców oznacza to brak zmian w kosztach finansowania, a dla gospodarki – kontynuację ostrożnego podejścia banku centralnego.

RegioJet wycofuje się z Polski

Czeski przewoźnik kolejowy RegioJet ogłosił wyjście z polskiego rynku. Firma wskazuje na trudne warunki działalności oraz problemy z dostępem do infrastruktury kolejowej. Decyzja ta może ograniczyć konkurencję na rynku przewozów pasażerskich i wzmocnić pozycję krajowych operatorów. Jednocześnie pokazuje wyzwania, z jakimi mierzą się zagraniczne firmy działające w Polsce.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.