Partnerstwo, które wspiera dobre nawyki

Program SLBP jest elementem długoterminowej globalnej strategii Grupy Carrefour zakładającej rozwój nowego standardu współpracy z dostawcami. Do 2030 roku Grupa planuje podpisać nawet 200 takich porozumień, a system Coca-Cola był pierwszym partnerem, który dołączył do tej inicjatywy. Polska jest jednocześnie drugim rynkiem Coca-Cola HBC, na którym wdrażane są jej założenia. Lokalnie partnerstwo obejmuje dwa obszary współpracy: działania konsumenckie – mające wspierać zbiórkę opakowań w ramach systemu kaucyjnego oraz działania operacyjne – związane z optymalizacją procesów logistycznych. Firmy właśnie ogłosiły pierwszą wspólną inicjatywę skierowaną do konsumentów.

Tomasz Waligórski

– Sustainable Linked Business Plan to przykład partnerstwa, które pozwala nam przekładać strategie biznesowe i zrównoważonego rozwoju na konkretne działania – zarówno w sklepach, jak i w całym łańcuchu wartości. Wspólnie z systemem Coca-Cola chcemy ułatwiać podejmowanie bardziej odpowiedzialnych wyborów przez naszych klientów i wspierać rozwój systemu kaucyjnego w Polsce – mówi Tomasz Waligórski, prezes Carrefour Polska. Inicjatywa ta doskonale wpisuje się również w realizację naszego planu strategicznego dla Polski w obszarze zacieśniania współpracy z dostawcami. Naszym celem jest wspólne oferowanie polskim klientom atrakcyjnych i niepowtarzalnych akcji handlowych i promocyjnych, których nie znajdą w żadnym ze sklepów konkurencji - dodaje Tomasz Waligórski.

Konsumenci chcą wygodnych zwrotów

Aktywacja, za której realizację lokalnie odpowiada Coca-Cola HBC Polska i Carrefour Polska została zaprojektowana na bazie wyników badania zrealizowanego z Kantar. Pokazuje ono, że choć świadomość i wiedza na temat systemu kaucyjnego w Polsce jest na stosunkowo wysokim poziomie (67% konsumentów deklaruje znajomość systemu kaucyjnego), a 73% uważa zwrot opakowań za korzystny dla środowiska, tylko co trzeci respondent deklaruje, że regularnie zwraca opakowania. Jedną z głównych barier wskazywanych przez konsumentów jest logistyka codziennego korzystania z systemu – przechowywanie opakowań w domu (53%) oraz ich transport do punktu zwrotu (48%).

Badanie pokazuje również, że ponad połowa respondentów (57%) zwraca jednorazowo więcej niż pięć opakowań, co sprawia, że wygodne przechowywanie i przenoszenie butelek oraz puszek ma duży wpływ na całe doświadczenie związane z korzystaniem z systemu. Jednocześnie co trzeci konsument deklaruje, że dodatkowe zachęty – programy lojalnościowe i drobne gadżety – mogłyby skłonić ich do częstszego zwrotu opakowań.

Ruža Tomić-Fontana Foto: Coca-Cola

– Puste opakowania to bardzo cenny, a jak dotąd niedoceniany przez konsumentów surowiec, który może dostać drugie życie. Jego zbiórka może zmniejszyć ilość odpadów pozostających w środowisku. Dlatego tak ważne jest, by wszyscy uczestnicy rynku rozumieli, jak ważny jest i czemu służy system kaucyjny i z pełnym zaangażowaniem do niego dołączyli - mówi Ruža Tomić-Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. Lokalne partnerstwo z Carrefour może w tym pomóc. Od lat nasza silna relacja biznesowa daje klientom Carrefour w całym kraju wygodny dostęp do szerokiego portfolio napojów 24/7, na każdą chwilę i każdą okazję. Teraz robimy razem kolejny krok - łączymy siły, by odpowiadając na potrzeby konsumentów, pokazać, że zwrot pustych opakowań po napojach może stać się dla nich wygodną, towarzyszącą zakupom rutyną i jednocześnie służyć środowisku.

Kampania „Wypij, Oddaj, Powtórz”

Pierwsza wspólna inicjatywa Carrefour i systemu Coca-Cola w ramach SLBP wpisuje się w kampanię edukacyjną prowadzoną przez Coca-Cola w Polsce pod hasłem „Wypij, Oddaj, Powtórz”. W ramach kampanii firma zapowiedziała serię lokalnych aktywacji realizowanych wspólnie z Coca-Cola HBC Polska oraz partnerami handlowymi. Akcja przygotowana z Carrefour Polska jest pierwszą z nich.

– Coca-Cola to globalna marka z lokalnym sercem – dlatego tak ważne są dla nas momenty, w których międzynarodowe partnerstwa nabierają realnego kształtu w Polsce i odpowiadają na konkretne potrzeby. Partnerstwo Carrefour i systemu Coca-Cola, ogłoszone w ramach Sustainable Linked Business Plan, weszło w kolejny, etap – a jednym z kluczowych obszarów, na którym chcemy się skoncentrować jeszcze mocniej w jej ramach, jest system kaucyjny. Jeszcze przed jego oficjalnym uruchomieniem w Polsce ruszyliśmy w trasę ze strefą edukacyjną, by jak najszerzej docierać do konsumentów i budować zrozumienie tego nowego mechanizmu – w praktyczny, interaktywny sposób. Z naszymi przekazami, podczas 20 wydarzeń dotarliśmy do 150 tys. i zebraliśmy ponad 10 tys. opakowań. O kampanii usłyszało 2,6 mln osób. Teraz wzmacniamy ten kierunek kolejnymi inicjatywami – mówi Thomas Oth, Dyrektor Generalny, Coca-Cola Polska.

Thomas Oth Foto: Coca-Cola

Promocja w kilku łatwych krokach

Akcja trwa od 25 marca do 25 kwietnia 2026 r. i obejmuje 136 sklepów Carrefour w całej Polsce – wszystkie hipermarkety oraz wybrane supermarkety sieci. Lista sklepów dostępna jest na stronie akcji sensdzialania.pl.

Jak otrzymać nagrodę?

1. Oddaj butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym do automatu w sklepie Carrefour.

2. Zarejestruj wydrukowany voucher na stronie akcji sensdzialania.pl

3. Po zebraniu wymaganej liczby zwrotów wygeneruj kod i pokaż go w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie Carrefour.

Nagrody

• za 20 oddanych opakowań – torba wielokrotnego użytku

• za 30 oddanych opakowań – torba z przegródkami na butelki

W promocji biorą udział wszystkie opakowania objęte systemem kaucyjnym. Nagrody są dostępne do wyczerpania zapasów. Szczegóły oraz regulamin akcji znajdują się na stronie sensdzialania.pl oraz u organizatora – Albedo Marketing.

Dodatkowo w wybranych sklepach Carrefour zaplanowano wydarzenia edukacyjne, podczas których konsumenci będą mogli uzyskać pomoc w oddaniu opakowań oraz wziąć udział w aktywnościach budujących wiedzę na temat zasad działania systemu kaucyjnego w Polsce.

