10 min. 29 sek.

Umowa UE–Mercosur zamrożona, kryzys taksówek, złoto i srebro biją rekordy

Umowa handlowa Unii Europejskiej z Mercosurem została skierowana do TSUE i tymczasowo zamrożona. Polska branża taksówkarska traci firmy i kierowców, Donald Trump wycofuje się z gróźb celnych, a ceny złota i srebra biją historyczne rekordy.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Umowa UE–Mercosur trafia do TSUE

Zaledwie kilka dni po podpisaniu umowy handlowej między Unią Europejską a Mercosurem, Parlament Europejski poparł wniosek o skierowanie porozumienia do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wniosek, którego współautorem był europoseł Krzysztof Hetman, przeszedł minimalną większością głosów. Skierowanie umowy do TSUE nie przesądza o jej niezgodności z traktatami, ale oznacza faktyczne zamrożenie porozumienia nawet na dwa lata.

Branża taksówek w Polsce w głębokim kryzysie

Polski rynek taksówek przechodzi gwałtowną transformację. Według danych Dun&Bradstreet w 2024 r. z rynku zniknęło ponad 1,5 tys. firm, głównie jednoosobowych działalności gospodarczych. To rekordowy spadek. Tylko niespełna jedna trzecia firm ocenia dziś swoją sytuację finansową jako dobrą. Tomasz Starzyk z Dun&Bradstreet wskazuje, że presja ze strony platform takich jak Uber czy Bolt osłabia tradycyjne korporacje taksówkarskie, a jednocześnie cały sektor zmaga się z niedoborem kierowców.