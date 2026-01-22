Rzeczpospolita
Ekonomia
10 min. 29 sek.

Umowa UE–Mercosur zamrożona, kryzys taksówek, złoto i srebro biją rekordy

Umowa handlowa Unii Europejskiej z Mercosurem została skierowana do TSUE i tymczasowo zamrożona. Polska branża taksówkarska traci firmy i kierowców, Donald Trump wycofuje się z gróźb celnych, a ceny złota i srebra biją historyczne rekordy.

Publikacja: 22.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Umowa UE–Mercosur trafia do TSUE

Zaledwie kilka dni po podpisaniu umowy handlowej między Unią Europejską a Mercosurem, Parlament Europejski poparł wniosek o skierowanie porozumienia do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wniosek, którego współautorem był europoseł Krzysztof Hetman, przeszedł minimalną większością głosów. Skierowanie umowy do TSUE nie przesądza o jej niezgodności z traktatami, ale oznacza faktyczne zamrożenie porozumienia nawet na dwa lata. 

Branża taksówek w Polsce w głębokim kryzysie

Polski rynek taksówek przechodzi gwałtowną transformację. Według danych Dun&Bradstreet w 2024 r. z rynku zniknęło ponad 1,5 tys. firm, głównie jednoosobowych działalności gospodarczych. To rekordowy spadek. Tylko niespełna jedna trzecia firm ocenia dziś swoją sytuację finansową jako dobrą. Tomasz Starzyk z Dun&Bradstreet wskazuje, że presja ze strony platform takich jak Uber czy Bolt osłabia tradycyjne korporacje taksówkarskie, a jednocześnie cały sektor zmaga się z niedoborem kierowców.

Trump wycofuje się z ceł wobec Europy

Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone nie nałożą ceł na osiem europejskich krajów, które miały wejść w życie 1 lutego. Jednocześnie prezydent USA ogłosił opracowanie ram przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii. Trump podkreślił w Davos, że chce rozpocząć rozmowy na temat zakupu wyspy bez użycia siły. Oświadczenia te łagodzą napięcia handlowe, choć Biały Dom nie rezygnuje z długoterminowych planów wobec Grenlandii.

Złoto i srebro na szczytach

Cena złota po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 4800 dol. za uncję, rosnąc od początku roku o ponad 13 proc. Eksperci Goldman Sachs i MKS PAMP wskazują, że poziom 5000 dol. jest coraz bliżej. Wzrosty obejmują także srebro, które zyskuje na znaczeniu jako surowiec krytyczny dla przemysłu, w tym fotowoltaiki i elektroniki. Metalom szlachetnym sprzyjają napięcia geopolityczne, zakupy banków centralnych oraz rosnący popyt przemysłowy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

