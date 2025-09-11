Handel detaliczny przechodzi jedną z największych transformacji w historii. W obecnym otoczeniu rynkowym presja kosztowa i rosnące oczekiwania klientów idą w parze z dynamicznym rozwojem technologii. Dlatego firmy muszą szybko reagować, sięgając po rozwiązania pozwalające na optymalizację działalności: automatyzację, personalizację i wzrost efektywności operacyjnej.

Niezawodna infrastruktura to fundament zmian

Transformacja zaczyna się od solidnej podstawy – infrastruktury telekomunikacyjnej. W świecie retailu, gdzie dane muszą być przetwarzane i analizowane w czasie rzeczywistym, kluczowe znaczenie mają sieci 5G i światłowodowe. Dzięki nim możliwa jest automatyzacja procesów, wdrażanie inteligentnych sklepów, rozbudowa sieci urządzeń IoT, a także poprawa doświadczenia klienta.

Z tych wyzwań zdaje sobie sprawę Orange Polska, realizując kompleksowe programy inwestycyjne. Obejmują one infrastrukturę światłowodową, rozwój technologii 5G, sieci radiowych i satelitarnych oraz zapewniają klientom ciągłość działania nawet w trudno dostępnych lokalizacjach.

– Dostarczamy hybrydowe konfiguracje rozwiązań komunikacyjnych, które gwarantują stabilność i niezawodność niemal w każdych warunkach – podkreśla Artur Stachowski, dyrektor sprzedaży i rozwoju biznesu w Orange Polska.

W obliczu rosnącej konkurencji, zmian przepisów i presji kosztowej, firmy retailowe coraz częściej sięgają po technologie automatyzujące powtarzalne zadania. Pozwala to na optymalizację kosztową działalności i poprawę jej efektywności modelu biznesowego.

Odpowiadając na te potrzeby, Orange Polska, we współpracy z Vusion i Integrated Solutions, spółką z Grupy Orange Polska, oferuje elektroniczne etykiety cenowe (ESL), które nie tylko redukują koszty operacyjne, ale też zwiększają elastyczność i spójność cenową oraz poprawiają efektywność pracowników. Możliwość testowania tych rozwiązań w ramach modelu PoC (Proof of Concept) pozwala firmom precyzyjnie ocenić ich opłacalność.

Standardem nowoczesnego handlu stają się samoobsługowe kasy, rozwiązania typu „Scan & Go” czy systemy „Click and Go”. Orange Polska zapewnia tu zaplecze technologiczne, w tym multioperatorski zasięg komórkowy, kluczowy dla funkcjonowania tych rozwiązań.

Oczywiście nowoczesny retail to także cyfryzacja zarządzania personelem. Systemy automatycznego planowania grafików i monitorowania czasu pracy pomagają lepiej alokować zasoby i ograniczać koszty nadgodzin. Dlatego spółka BlueSoft z Grupy Orange Polska tworzy wyspecjalizowane rozwiązania SaaS wspierające operacje sklepowe, logistykę i sprzedaż – od systemów POS (Point of Sale) po zaawansowane platformy danych i sztuczną inteligencję.

W erze koncentracji na potrzebach klienta niezbędne są także technologie wspierające doświadczenia zakupowe. Stąd Craftware, również należący do Grupy Orange Polska i zarazem ekspert w obszarze rozwiązań CRM, wdraża rozwiązania w technologii Salesforce, m.in. Service Cloud, Commerce Cloud i Marketing Cloud. Umożliwiają one automatyzację obsługi klienta, personalizację kampanii marketingowych czy integrację kanałów kontaktu. A to realnie przekłada się na wzrost satysfakcji i lojalności klientów.

Zmieniające się zachowania klientów spowodowały także u detalistów konieczność wdrożenia strategii wielokanałowych. Konsumenci oczekują bowiem płynnego przechodzenia między kanałami online i offline – od aplikacji mobilnych, przez click-and-collect, po cyfrową personalizację oferty w sklepach stacjonarnych. Orange wspiera detalistów w odpowiedzi na te wyzwania, oferując integrację systemów CRM, narzędzi analitycznych i rozwiązań chmurowych.

Personalizacja i dane – motor przewagi konkurencyjnej

Coraz częściej mówi się, że dane to nowa waluta handlu detalicznego. Dzięki zaawansowanej analityce, wspieranej przez AI, firmy handlowe mogą nie tylko lepiej zrozumieć klientów, ale też skuteczniej optymalizować procesy biznesowe – od zarządzania zapasami po kampanie promocyjne.

Kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie danych są wyspecjalizowane technologie. Orange Polska dostarcza klientom m.in. z sektora retail narzędzia do wyboru najlepszych lokalizacji np. punktów handlowych, prowadzenia analiz sprzedażowych i realizowania precyzyjnych kampanii marketingowych Mobile Targeted Advertising.

W handlu coraz szersze zastosowanie znajdują także technologie immersyjne – rozszerzona, mieszana i wirtualna rzeczywistość (AR/MR/VR). Jakie są ich możliwości? Od wirtualnych przymierzalni, przez interaktywne katalogi i prezentacje produktów, po szkolenia pracowników w środowisku metaverse. Orange Polska dysponuje kompetencjami do wdrażania tych rozwiązań. Firma stworzyła też Orange Business Metaverse – przestrzeń prezentującą praktyczne zastosowania immersji m.in. w retailu.

Ale to nie wszystko. Firmy z różnych sektorów, także z branży handlowej, muszą się też mierzyć z wyzwaniami związanymi z kontrolą kosztów na zmiennym rynku. W dobie rosnących kosztów energii i zaostrzających się wymogów ESG także podmioty z sektora retail szukają technologii zwiększających efektywność energetyczną. Warto pamiętać, że także w tym obszarze Orange Polska oferuje rozwiązania IoT i systemy zarządzania energią, które umożliwiają monitoring zużycia w czasie rzeczywistym i identyfikację strat. Te działania nie tylko wpisują się w strategie zrównoważonego rozwoju, ale realnie wpływają na obniżenie kosztów operacyjnych.

Uzupełnieniem kompleksowego podejścia Orange Polska do transformacji cyfrowej jest pełne wsparcie dla firm także w obszarze IT: od infrastruktury i bezpieczeństwa, przez rozwiązania chmurowe i sieciowe, aż po integrację systemów, analitykę danych, CRM, AI i IoT.

Orange nie tylko dostarcza technologie – współtworzy też strategię rozwoju swoich klientów. Wspiera ich w budowaniu nowoczesnych, odpornych i konkurencyjnych modeli biznesowych, które odpowiadają na wyzwania rynku dziś i w przyszłości.

