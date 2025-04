Gdzie wyrzucić karton po mleku? Nie wszyscy znają dobrą odpowiedź

Karton po mleku. Papier czy tworzywo sztuczne?

To, w którym koszu mają się znaleźć niektóre z odpadów, nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Problematyczne mogą być między innymi kartony po mleku. W pierwszym odruchu można założyć, że skoro jest to karton, należy wyrzucić go do niebieskiego pojemnika. Nic bardziej mylnego.

Między innymi na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska można przeczytać, że odpady trafiające do pojemnika na papier to między innymi gazety, czasopisma, foldery, katalogi, prospekty, opakowania z papieru lub tektury, książki, zeszyty, papier szkolny oraz biurowy, papierowe torebki czy papier pakowy. Nie powinno się wyrzucać do tego pojemnika między innymi papieru powlekanego folią czy właśnie kartonów po mleku i napojach. Dlaczego?

Kartony po mleku oraz napojach nie są jednoznacznym odpadem – to bowiem produkt wielomateriałowy. Takie opakowania co prawda składają się głównie z papieru, jednak wewnątrz nich znajduje się powłoka z folii i polietylenu. Dzięki niej opakowanie nie przecieka, a napój jest dłużej zdatny do spożycia. Obecność takiego materiału sprawia, że karton po mleku powinien trafić do kosza na metale i tworzywa sztuczne.

Metale i tworzywa sztuczne. Które odpady należy wyrzucać do żółtego kosza?

Wielomateriałowe kartony po mleku czy napojach należy wyrzucać do pojemnika z metalami i tworzywami sztucznymi wraz z innymi odpadami, takimi jak na przykład: