Gdzie wyrzucić opakowanie po mięsie? Nie wszyscy znają te zasady

Wątpliwości z usuwaniem opakowań po produktach spożywczych dotyczą zazwyczaj plastikowych opakowań na mięsa i wędliny. W razie pytań warto sprawdzić m.in. informacje o zasadach segregacji odpadów udostępniane przez urzędy gmin, urzędy miejskie lub Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Segregacja odpadów. Gdzie wyrzucać resztki mięsne?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów komunalnych odpady mięsne powinny trafić do czarnego kosza, czyli pojemnika na odpady zmieszane. Resztek wędlin, mięs, ryb, mięsnych półproduktów i odpadów nie należy wyrzucać do odpadów BIO. Ta sama zasada dotyczy tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego oraz odchodów zwierząt. Do czarnego kosza na odpady zmieszane powinny trafić kości zwierzęce. Jak przypomina Urząd Miasta Stołecznego Warszawy odpady zmieszane trafiają zazwyczaj do instalacji służących do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). W instalacjach MBP część odpadów zostanie wydzielona do recyklingu. Część odpadów zmieszanych trafi z kolei do spalarni.

Gdzie wyrzucić plastikowe opakowanie po mięsie?

Obecnie duża część produktów spożywczych jest sprzedawana w plastikowych opakowaniach. Są to np. zamykane pojemniki lub plastikowe tacki z foliowym opakowaniem. Oczyszczone, plastikowe pojemniki po żywności – w tym pojemniki po mięsie i wędlinach – należy umieścić w koszu na metale i tworzywa sztuczne. Ta zasada dotyczy również oczyszczonych, plastikowych opakowań po innych produktach spożywczych np. serze w plastrach. Do żółtego kosza na metale i tworzywa sztuczne powinny także trafić m.in. puszki po rybach i konserwach. Puszek nie należy myć przed wyrzuceniem, wystarczy je opróżnić.

Gdzie wyrzucić papier po wędlinie lub fast foodach?

Kluczowa zasada przy segregacji odpadów papierowych to możliwość recyklingu wyłącznie papieru czystego. Papier służący do opakowania wędlin i mięs jest zazwyczaj zabrudzony tłuszczem. Powinien zatem trafić do kosza na odpady zmieszane. Ta sama zasada dotyczy papierowych opakowań po fast foodzie – należy je umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.