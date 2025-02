Gdzie wyrzucić zużytą folię? Wiele osób wybiera niewłaściwy pojemnik

Ze względu na swoje wszechstronne wykorzystanie folia aluminiowa bywa powszechnie używana w niemal każdym domu. Jej popularność sprawia jednak, że stanowi znaczną część produkowanych codziennie śmieci. Z tego powodu warto wiedzieć, co zrobić z nią, kiedy okazuje się już niepotrzebna. Gdzie wyrzucić folię aluminiową?

Gdzie wyrzucić zużytą folię?

Właściwa segregacja folii, która nie jest zabrudzona, nie stanowi raczej dużego problemu. Większość osób prawidłowo wyrzuca ją do żółtego pojemnika przeznaczonego na odpady metalowe i tworzywa sztuczne. Jest ona bowiem produktem powstałym w wyniku walcowania stopionego aluminium. To zaś jest metalem.

Trudności pojawiają się w przypadku, kiedy folia aluminiowa jest wyraźnie zabrudzona. Ta zawierająca przywarte do niej resztki jedzenia czy tłuszczu bardzo często trafia do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Okazuje się jednak, że to duży błąd.

Taka folia powinna również znaleźć się w żółtym koszu na metal i tworzywa sztuczne. Wcześniej jednak musi zostać odpowiednio oczyszczona. W związku z tym znajdujące się na niej resztki jedzenia powinny trafić do brązowego pojemnika przeznaczonego na odpady bio. Można również dodatkowo opłukać ją pod bieżącą wodą lub przetrzeć ręcznikiem kuchennym, aby usunąć z niej tłuszcz. Ten ostatni zabieg nie jest jednak konieczny.