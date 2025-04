Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny

Ropa marki Urals potaniała do 50 dolarów za baryłkę – to najniższy poziom od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Gwałtowny spadek cen to efekt decyzji OPEC+ o zwiększeniu wydobycia oraz spadku globalnego popytu na skutek wojny handlowej. Cena ropy jest dziś o 20 dolarów niższa niż próg opłacalności dla rosyjskiej gospodarki wojennej, co może poważnie osłabić Kreml.

Złoty słabnie, ale eksporterzy zacierają ręce

Złoty wyraźnie traci na wartości, co wiązane jest z niepokojami rynkowymi i zapowiedzią obniżek stóp procentowych. Według analityków, jeśli zawirowania się nasilą euro kosztować może nawet 4,40 zł. Choć dla konsumentów to zła wiadomość, eksporterzy mogą na tym zyskać. Słaby złoty zwiększa ich konkurencyjność na rynkach zagranicznych.

