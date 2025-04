W dzisiejszym odcinku podcastu „Twój Biznes” między innymi:

Cła Trumpa eskalują konflikt handlowy z Chinami

2 kwietnia Donald Trump ogłosił nałożenie 34-procentowych ceł na cały import z Chin, co wywołało natychmiastową i symetryczną reakcję Pekinu. Chiny nie tylko wprowadziły analogiczne cła na towary ze Stanów Zjednoczonych, ale także ogłosiły kontrole eksportu surowców krytycznych oraz objęcie sankcjami amerykańskich firm. Ograniczenia w dostępie do technologii podwójnego zastosowania mogą szczególnie uderzyć w amerykański przemysł lotniczy i sektor nowych technologii. Rynki finansowe zareagowały nerwowo – fundusze hedgingowe wywierają presję na Biały Dom, a Donald Trump sugeruje, że "Chiny spanikowały".

Niższe stopy procentowe i składka zdrowotna – ulga dla polskich przedsiębiorców

Zgodnie z prognozami ekonomistów, główna stopa procentowa może spaść do końca roku nawet do poziomu 4,75 proc. To oznacza niższe raty kredytów dla firm i gospodarstw domowych – przeciętny kredyt hipoteczny może być tańszy nawet o 300 zł miesięcznie. Z kolei uchwalona przez Sejm ustawa obniżająca składkę zdrowotną dla przedsiębiorców ma objąć 2,5 miliona firm i kosztować budżet 4,6 mld zł. Zmiany wejdą w życie od początku 2026 roku.