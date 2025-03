USA ponownie wesprą Ukrainę – warunkiem zawieszenie broni

Rozmowy między przedstawicielami USA i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej zakończyły się porozumieniem, które przewiduje wznowienie pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Kijowa. Ukraina zgodziła się na propozycję Waszyngtonu dotyczącą natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone, jeśli Rosja również zaakceptuje warunki porozumienia. Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował, że teraz to Rosja musi zdecydować, czy zgodzi się na ten układ.

Reklama

Dodatkowo, strony porozumiały się w sprawie umowy dotyczącej minerałów ziem rzadkich, co ma zapewnić Ukrainie stabilność gospodarczą i bezpieczeństwo dostaw strategicznych surowców. Stany Zjednoczone wyraziły gotowość do pomocy Ukrainie w rozwoju sektora wydobywczego, co może pomóc w uniezależnieniu się od importu z Rosji i Chin.

Czytaj więcej Polityka Po rozmowach w Dżuddzie. USA wznawiają pomoc wojskową dla Ukrainy „Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni” – wskazano w oświadczeniu wydanym po rozmowach USA i Ukrainy w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. „Stany Zjednoczone natychmiast zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i wznowią pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy” – dodano.

USA podnoszą cła na stal i aluminium z Kanady

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła wprowadzenie 50-procentowych ceł na import kanadyjskiej stali i aluminium. To odpowiedź na decyzję rządu prowincji Ontario, który nałożył 25-procentowy podatek na eksport energii elektrycznej do Stanów Zjednoczonych. Nowe taryfy zwiększają napięcia handlowe między obydwoma krajami, a przedsiębiorcy ostrzegają, że może to negatywnie wpłynąć na konkurencyjność amerykańskiego przemysłu.

Według danych Bloomberga, ceny aluminium i stali w USA są już wyższe o odpowiednio 23 i 40 procent w porównaniu do cen na rynku europejskim. Eksperci alarmują, że dalszy wzrost kosztów może zwiększyć inflację i osłabić amerykańską gospodarkę.