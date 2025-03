Tesla w poważnych tarapatach

Amerykańskie indeksy giełdowe notują spadki, a jednym z największych przegranych jest Tesla. Akcje firmy spadły o ponad 15 procent podczas poniedziałkowej sesji, co jest wynikiem zarówno rosnącej konkurencji, jak i politycznego zaangażowania Elona Muska. W Europie sprzedaż Tesli spadła o 45 procent rok do roku, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży aut elektrycznych innych producentów. W Chinach Tesla traci udziały na rzecz rodzimych gigantów, takich jak BYD i Geely, które oferują nowoczesne technologie i wydajniejsze akumulatory. Podobne tendencje widać w Australii, Norwegii i Niemczech. Musk, znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, budzi obawy inwestorów, którzy obawiają się, że jego polityczna aktywność może negatywnie wpłynąć na wizerunek marki.

Polski rząd planuje opodatkowanie big tech-ów

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że w najbliższych miesiącach rząd przedstawi koncepcję nowego podatku od przychodów amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Meta i Google. Środki uzyskane z podatku miałyby wspierać rozwój startupów, sektora cyfrowego oraz mediów w Polsce. Szczegóły dotyczące stawek nie zostały jeszcze ujawnione, ale na podstawie podobnych rozwiązań w innych krajach UE można szacować, że podatek wyniesie około 3 procent przychodów. Pomysł budzi kontrowersje, ponieważ może wpłynąć na politykę cenową usług cyfrowych i relacje gospodarcze Polski z USA.

Trump planuje spotkanie z Xi Jinpingiem

Według doniesień „South China Morning Post” trwają przygotowania do spotkania Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, które ma odbyć się w kwietniu. W grę wchodzi zarówno podróż Trumpa do Chin, jak i wizyta chińskiego przywódcy w USA. Amerykańska administracja chce wcześniej doprowadzić do rozwiązania konfliktu w Ukrainie, co może mieć wpływ na kształt negocjacji. Chiny są zaniepokojone stanowiskiem Kanady i Meksyku, które pod naciskiem USA mogą zmienić swoją politykę handlową wobec Pekinu.