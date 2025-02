„Sukcesja” po singapursku. Miliarder oskarża syna o próbę przejęcia firmy

Kwek Leng Beng – 80-letni senior rodu – poinformował, że złożył w sądzie dokumenty, w których oskarża Shermana Kweka o działania mające na celu przejęcie zarządu City Developments Limited (CDL) – jednego z największych deweloperów w Singapurze. Sam Sherman zaprzecza tym zarzutom. Kwek Leng Beng, pełniący funkcję prezesa wykonawczego CDL, chce również zwolnić swojego syna, który obecnie jest dyrektorem generalnym firmy – podaje BBC.

W związku z napiętą sytuacją CDL wstrzymało obrót swoimi akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Singapurze - SGX.

Rodzinny konflikt niczym z serialu „Sukcesja”

Spór w rodzinie Kwek przywodzi na myśl serial HBO „Sukcesja”, w którym członkowie fikcyjnej rodziny Royów walczą o kontrolę nad globalnym imperium medialnym.

„Planujemy zmianę dyrektora generalnego we właściwym czasie” – poinformował Kwek Leng Beng w oświadczeniu. „Jako ojciec nie podjąłem tej decyzji lekko, ale jest to konieczne, by zapobiec próbie zamachu stanu na poziomie zarządu i przywrócić integralność korporacyjną” – dodał. Jeśli Sherman Kwek zostanie odwołany, jego tymczasowym następcą ma zostać kuzyn, Kwek Eik Sheng.