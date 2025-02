W ostatnich tygodniach mamy więc sytuację, w której inwestorzy mocno wierzą w przyszłość europejskiej zbrojeniówki, nie są przekonani co do perspektyw tej amerykańskiej, a na dodatek doskonale radzą sobie koncerny koreańskie, jak choćby Hanwha Aerospace czy Hyundai Rotem, które odnotowały zwyżki jeszcze większe niż przemysł obronny w Europie, co jest związane z nadziejami na ekspansję tych firm na rynek europejski.

Na tym tle nie ma co stawiać Polski, ponieważ największe podmioty rodzimej zbrojeniówki, jak Polska Grupa Zbrojeniowa czy Grupa WB, nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Europejska zbrojeniówka może zacierać ręce. Ogromne zakupy uzbrojenia na horyzoncie

Z czego wynika różnica między nastawieniem do przemysłu zbrojeniowego w Europie czy Azji a USA? Wydaje się, że jest to skutek działań i wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Twarde deklaracje Donalda Trumpa dotyczące potrzeby zwiększania wydatków zbrojeniowych przez europejskich sojuszników w NATO zaczynają przynosić efekt. I tak np. we wtorek premier Wielkiej Brytanii zadeklarował, że już w 2027 r. Brytyjczycy będą wydawać 2,5 proc. swojego PKB na obronność. Obecnie jest to 2,3 proc. PKB, co oznacza, że co roku Zjednoczone Królestwo będzie wydawać ponad 13 mld funtów (ponad 60 mld zł) na obronność więcej.

Z kolei na niedawnej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, stwierdził, że państwa sojuszu powinny wydawać na obronność nawet więcej niż 3 proc. swojego PKB. Takiego zobowiązania można się spodziewać na czerwcowym szczycie liderów NATO w Hadze. Oczywiście takie podniesienie wydatków nie wydarzy się z dnia na dzień, a będzie wprowadzane stopniowo, ale docelowo oznacza to ok. 200 mld euro rocznie więcej na obronność, z czego można zakładać, że co najmniej 30 proc., a zapewne więcej, będzie przeznaczone na zakupy w koncernach zbrojeniowych (a większość pieniędzy zostanie wydana w tych pochodzących z Europy).

Niepewność co do planów administracji Donalda Trumpa ciąży notowaniom koncernów zbrojeniowych

Z kolei jeśli chodzi o amerykański rynek zbrojeniowy, to najwyraźniej inwestorzy nie są zdecydowani, w którą stronę pójdzie nowa administracja amerykańska. Przypomnijmy, że podczas pierwszej kadencji Trumpa jego pierwsza podróż zagraniczna była skierowana do Arabii Saudyjskiej, gdzie z wielką pompą zadeklarowano podpisanie umów na sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia na ponad 400 mld dolarów. Jednak nie wszystkie te umowy zostały wprowadzone w życie. Teraz o takich głośnych deklaracjach prezydenta czy próbach przekonania sojuszników do zakupu amerykańskiego uzbrojenia nie słychać.