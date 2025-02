Bank Światowy przeprowadził analizę, według której w Polsce rynek kapitałowy odpowiada za zaledwie 1 proc. finansowania inwestycji zrównoważonego rozwoju (średnia w UE to 47 proc.). Na palcach jednej ręki można policzyć podmioty, które emitują zielone obligacje lub podobne instrumenty finansowe. Głównym emitentem tego typu obligacji jest polski rząd. A to przecież giełda powinna być tym miejscem, gdzie inwestorzy, którzy chcą inwestować w innowacje i zielone rozwiązania, powinni znaleźć dla siebie kapitał. Ale na razie tak nie jest. Miejmy nadzieję, że sytuacja się zmieni i znaczenie polskiego rynku kapitałowego we wspieraniu polskiej dekarbonizacji będzie rosło.

Jak wygląda zainteresowanie produktami finansowymi z obszaru zielonej transformacji. Czy rośnie? I czy te produkty są dla klientów opłacalne?

Banki dają premie i niższe marże np. za osiąganie celów dekarbonizacji, ale patrzenie tylko przez ten pryzmat to „żabia” perspektywa. Oprocentowanie czy koszt finansowania jest oczywiście niezmiernie ważny, jak również dostępność środków grantowych itp. Kluczowa jest kwestia strategiczna, dotycząca konkurencyjności firmy na rynku i jej miejsca w całym biznesowym ekosystemie. Czasami w natłoku codziennych wyzwań i priorytetów tej strategicznej i długoterminowej perspektywy brakuje.

Czy zielona transformacja dotyczy przede wszystkim dużych koncernów, czy również firm średnich i małych?

Duże koncerny, zwłaszcza te, które są częścią międzynarodowych grup kapitałowych, już podlegają przepisom, które mocno regulują kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Mają też większe możliwości, by zająć się tematyką kompleksowo. Ale w praktyce dotyczy to całej gospodarki, choć oczywiście im „niżej” schodzimy i im mniejsza jest firma, tym temat jest mniej znany. To duże ryzyko, bo regulacje mają szeroki zakres. Tę kompleksowość dobrze obrazują przepisy związane z wymogami dotyczącymi emisji CO2 w łańcuchach dostaw (tzw. Scope3). Jeśli mała firma nie będzie myślała strategicznie i nie będzie w stanie sprostać regulacjom, to może z takiego łańcucha i listy dostawców wypaść. To bardzo realne zagrożenie.



Na koniec proszę jeszcze powiedzieć, z perspektywy osoby zasiadającej w radzie nadzorczej, jakich kompetencji wymaga teraz sprawowanie funkcji zarządczych i nadzorczych. Dawniej wystarczyło znać się na biznesie. Dziś dochodzą wyzwania związane z ESG, technologiami czy cyberbezpieczeństwem.

Rzeczywiście. Do tego zestawu dodałabym jeszcze geopolitykę. Żyjemy w czasach dużej niepewności, dziś związanej chyba najbardziej z nowym prezydentem USA i jego zaskakującymi decyzjami, wojną w Ukrainie i nierozwiązanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jeśli chodzi o technologię, to trend jest jednoznaczny – nie ma od niej odwrotu. To być albo nie być dla biznesu, jego konkurencyjności, innowacyjności i efektywności. Również zmiany klimatyczne są nieuchronne, niezależnie od geopolityki. Musimy się do nich przygotować. Warto inwestować w rozwój wiedzy, być na bieżąco, śledzić trendy i nowe informacje. Mam przyjemność być też przewodniczącą Rady Chapter Zero Poland, co pozwala mi na te wyzwania spojrzeć szeroko.

Na czym polega działalność Chapter Zero Poland?

To inicjatywa działająca pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego, skupiająca członków rad nadzorczych i zarządów wokół tematyki klimatycznej. Obecnie mamy 303 członków, ich liczba systematycznie rośnie. Zapraszamy zainteresowanych. Rozmawiamy o ESG, ale również o technologiach klimatycznych, konkurencyjności biznesu, szansach na inwestycje oraz rozwój, a także nowych wyzwaniach, jakie pojawiają się przed biznesem. A tych ciągle przybywa.