Środki z opłat od wprowadzających będą podzielone na trzy podstawowe strumienie finansowania, które trafią do gmin, instalacji przetwarzania oraz instalacji recyklingu. Opłaty dla gmin to uboczny strumień rekompensaty za koszty utrzymania systemu odbierania opakowaniowych odpadów komunalnych, środki dla instalacji przetwarzania – są uzależnione od masy odpadów z opakowań, które zostaną poddane sortowaniu i przekazane do recyklingu. – System zastąpi w praktyce istniejący system DPR oraz EDPR – informuje resort klimatu. Wreszcie – instalacje recyklingu odpadów o negatywnej wartości rynkowej, czyli tworzyw sztucznych – tu finansowanie także zależy od masy odpadów, która do nich trafi.

Prace nad stworzeniem zupełnej nowości, jaką będzie działający system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, ciągną się już kilka lat. Projekt jest ogromnym wyzwaniem – do poprzedniego pomysłu, za czasów PiS, zgłoszono aż 1500 uwag. Za przygotowanie projektu odpowiada obecnie wiceminister Anita Sowińska, która prowadziła także prace nad systemem kaucyjnym.

Ministerstwo przewiduje możliwość przystąpienia do systemu dla każdego zainteresowanego beneficjenta, ujednolicone stawki rekompensat w poszczególnych kategoriach, stabilizację opłat po stronie wprowadzających. System ma także sfinansować cele edukacji ekologicznej oraz pokryć lukę inwestycyjną w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych.

Minister przewiduje także powołanie rady dialogu zrzeszającej przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy – wynika z pisma przekazanego przez ministerstwo posłance Gabrieli Lenartowicz. Resort zastrzega także, że bardziej szczegółowe informacje będą dostępne po opracowaniu i publikacji projektu, który to proces podlega standardowej procedurze uzgodnień i konsultacji. – Do tego momentu ministerstwo nie jest w stanie udzielić dalej idących informacji, z uwagi na dynamikę procesu projektowego – zastrzegła wiceminister Sowińska w liście do poseł Lenartowicz.

Po co Polsce ROP?

Wprowadzanie skomplikowanego systemu nie jest pomysłem Polski, obowiązek nałożyła na nas Unia Europejska, która kolejnymi dyrektywami i rozporządzeniami zbliża się do zbudowania gospodarki obiegu zamkniętego. Jednym z ostatnich aktów prawnych jest PPWR. Pod koniec grudnia 2024 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, tzw. PPWR, czyli Packaging and Packaging Waste Regulation, który ma zatrzymać rosnącą górę śmieci z opakowań i ich szkodliwy wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi. Rozporządzenie PPWR ma być stosowane po upływie 18 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, natomiast Polska zapowiadała, że nowy ROP wejdzie w życie już w styczniu 2026 r. To by wymuszało szybką ścieżkę legislacyjną dla tego projektu.