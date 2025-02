Czy surowce uratują Ukrainę?

Ukraina może wkrótce podpisać strategiczną umowę surowcową z USA, co miałoby zapewnić jej bezpieczeństwo po zakończeniu konfliktu z Rosją. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent odwiedził Kijów, by omówić możliwości współpracy w zakresie eksploatacji ukraińskich zasobów naturalnych. Z drugiej strony, Donald Trump prowadzi rozmowy z Władimirem Putinem o możliwym wstrzymaniu działań wojennych. W tle tych wydarzeń stoi dystansowanie się administracji USA od kwestii bezpieczeństwa Europy.

Jak UE odpowie na cła Trumpa?

Stany Zjednoczone grożą nałożeniem ceł na produkty z Unii Europejskiej, w tym stal, aluminium i samochody osobowe. Eksport aut z UE do USA jest wart niemal 65 miliardów dolarów rocznie, co czyni go kluczowym sektorem narażonym na amerykańskie restrykcje. Europa, chcąc uniknąć wojny handlowej, rozważa zwiększenie importu amerykańskiego LNG i broni. W razie braku porozumienia UE może odpowiedzieć cłami odwetowymi oraz wykorzystać akty o rynku i usługach cyfrowych do uderzenia w amerykańskie platformy internetowe.

Czy zakaz sprzedaży aut spalinowych trafi do kosza?

Polska prezydencja w Radzie UE forsuje zniesienie zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta argumentuje, że brak decyzji w tej sprawie może doprowadzić do utraty kontroli nad europejskim przemysłem motoryzacyjnym. Eksperci zwracają uwagę na konieczność inwestycji w infrastrukturę dla aut elektrycznych oraz ochrony rynku przed dumpingiem i subsydiowaną konkurencją.