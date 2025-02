Wskaźniki koniunktury – lepsze nastroje, ale nie w handlu

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w styczniu w większości sektorów poprawił się lub pozostał stabilny. Wyjątkiem jest handel detaliczny, gdzie nastroje spadły do poziomu poniżej wrześniowego. Jednak, jak wynika z danych wzrost optymizmu widać wśród konsumentów – wskaźnik ufności konsumenckiej podniósł się o ponad 1,5 punktu. Co więcej, Polacy z większym optymizmem patrzą zarówno na sytuacje ekonomiczną gospodarstw domowych, jak i sytuację ekonomiczną w kraju. Polepszenie się nastrojów potwierdza raport PIE, na co największy wpływ mają mieć wynagrodzenia, zatrudnienie oraz płynność finansowa. Z kolei największym wyzwaniem dla biznesu pozostają m.in. wysokie ceny energii, które szczególnie dotkliwie odczuwa sektor przemysłowy. Jednak pomimo rozczarowującego grudniowego odczytu PMI dla branży, rosnące zapasy oraz zatrudnienie mogą wskazywać na przygotowania do zwiększenia produkcji.

Hossa na giełdzie i wpływ inwestycji

Polska giełda rozpoczęła rok dynamicznie – indeks szerokiego rynku wzrósł o ponad 9%, podobnie jak WIG20. Liderami wzrostów były spółki handlowe, takie jak Dino i Allegro. Jednak trzeba też pamiętać, że indeks dwudziestu największych polskich spółek, rok zaczynał z niskiego pułapu. Co warte uwagi, w styczniu miała miejsce prezentacja strategii Orlenu do 2035 roku, czy też podpisanie umowy PGE i Orsted na budowę elektrowni wiatrowych Baltica 2, projektu wartego 30 mld zł.

Stagnacja w Europie i decyzje EBC

Dane za IV kwartał pokazały spadek PKB w Niemczech i Francji. W całej strefie euro sektor prywatny zanotował wzrost aktywności, ale ograniczony popyt hamuje ożywienie gospodarcze. Co prawda, dane wskazują na poprawę w europejskim przemyśle, jednak sytuacja branży wytwórczej jest daleko od pożądanej. Niejako w odpowiedzi na stagnację w strefie euro, Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe i zapowiedział możliwe dalsze cięcia. Decyzja ta była oczekiwana, sam EBC przed ogłoszeniem swojej decyzji, wskazywał na spadek liczby kredytów dla przedsiębiorstw, co w dłuższej perspektywie prowadzić może do zatrzymania inwestycji.

Trump, cła i zmiana polityki USA

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta USA miało duży wpływ na nastroje gospodarcze. Chociaż początkowo nie wdrożono zapowiadanych ceł, nowa administracja przygotowuje stopniowe podwyżki, zaczynając od 2,5%. Największą zmianą, która może mieć istotny wpływ na kształtowanie się polityki gospodarczej UE, jest wycofanie się USA z Porozumienia Paryskiego i powrót do intensywniejszej eksploatacji paliw kopalnych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom biznesu, i podejmując rękawice rzuconą przez nową amerykańską administrację, KE zaprezentowała Kompas Konkurencyjności. Ma on zwiększyć konkurencyjność unijnego biznesu, wspierać innowacyjność, nie zapominając o celach transformacji energetycznej.