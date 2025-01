Czy warto kupować uzbrojenie w Turcji?

O ile Koreę można zrozumieć, to z podróży na wschód dziwić może ta do Turcji, gdzie Paweł Bejda brał udział w spotkaniach z przedstawicielami przemysłu obronnego. Biorąc pod uwagę, że Turcja blokowała w NATO przyjęcie tzw. planów ewentualnościowych dla Polski, dwuznaczną politykę tego kraju w stosunku do Rosji i wojny w Ukraine, a także to, że Ankara zakupiła m.in. rosyjski system obrony przeciwlotniczej S-400, stawianie na kooperację zbrojeniową z tym krajem wydaje się co najmniej kontrowersyjne.

Oprócz tego Bejda spotykał się w Stanach Zjednoczonych ze zbrojeniówką amerykańską, która pod względem wartości umów zawartych w ostatnich latach jest największym dostawcą uzbrojenia dla Wojska Polskiego, był też na targach Euronaval w Paryżu i odwiedził Farnborough International Airshow w Wielkiej Brytanii. Ostatnio odwiedził także szwedzką Karlskronę, gdzie znajduje się stocznia koncernu Saab Kockums, co było związane m.in. z programem Orka, w ramach którego chcemy kupić okręty podwodne.

Patrząc na to, dokąd minister Bejda jeździ, warto też odnotować, dokąd nie jeździ. Tutaj w oczy rzuca się to, że do tej pory nie odwiedził Niemiec, których przemysł zbrojeniowy należy do najbardziej rozwiniętych na świecie, a np. niemiecki Rheinmetall buduje zakłady m.in. na Litwie, Węgrzech i w Rumunii. Być może jest to efekt tego, że polsko – niemiecka współpraca przemysłowa w zbrojeniówce jest bardzo ograniczona, być może szerszego obrazka polsko – niemieckich relacji międzypaństwowych.