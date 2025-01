Podcast „Twój Biznes”: DeepSeek – rewolucja czy zagrożenie dla prywatności?

Czy chińska AI to zagrożenie dla prywatności?

Chiński model AI od DeepSeek w ciągu ostatnich dni zdobył olbrzymią popularność, oferując możliwości najlepszych modeli AI i to za darmo. Miliony użytkowników skusiły się do pobrania aplikacji i rejestracji, jednak eksperci ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z tą technologią. Koszt stworzenia modelu budzi wątpliwości, ponieważ firma twierdzi, że wynosi jedynie 6 mln dolarów, podczas gdy konkurencja inwestuje miliardy. Problemem może być również kwestia bezpieczeństwa danych, ponieważ DeepSeek podlega chińskim regulacjom, co oznacza, że dane użytkowników mogą zostać udostępnione władzom w Pekinie. Nie brak też zarzutów o cenzurę, ponieważ model unika tematów tabu, takich jak masakra na Placu Tiananmen czy sytuacja w Tybecie.

Boom na luksusowe samochody w Polsce

Na rynku motoryzacyjnym w Polsce zachodzi interesująca zmiana. Według badań KPMG w 2024 roku wartość rynku aut premium i luksusowych wyniosła 36 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do poprzedniego roku. Bogatsi konsumenci coraz częściej wybierają luksusowe marki, podczas gdy mniej zamożni kierują się w stronę rynku wtórnego. Wzrost popularności drogich aut to efekt rosnącej zamożności części społeczeństwa, ale też preferencji zakupowych, które mocno się zmieniają.

Turcja chce być kluczowym hubem gazowym dla UE

Turcja podejmuje starania, aby stać się kluczowym hubem gazowym dla Unii Europejskiej. Ankara planuje zwiększenie przesyłu gazu z Azerbejdżanu i negocjuje możliwości eksploatacji złóż na Morzu Środziemnym. W tle są także potencjalne partnerstwa energetyczne, które mogłyby zwiększyć znaczenie Turcji na mapie gazowej Europy. Dla UE może to być okazja do dywersyfikacji źródeł surowców i uniezależnienia się od Rosji.