Polską Grupę Zbrojeniową tworzy 68 spółek, w których zatrudnionych jest ponad 20,5 tys. pracowników. Do tych najbardziej znanych należy choćby produkująca armatohaubice Krab Huta Stalowa Wola czy Mesko, które produkuje zestawy przeciwlotnicze Piorun. Choć przychody PGZ dynamicznie rosną i według szacunków za 2024 r. przekroczyły 13 mld zł (w 2023 r. było to 10 mld zł), to pewnym problemem, z którym zmagają się niektóre spółki, jest wiek pracowników.

Średnia wieku w PGZ: 46 lat

W 33 spółkach Grupy Kapitałowej PGZ, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników, średnia wieku wynosi 46 lat. Dla porównania: w Grupie WB, największym prywatnym podmiocie zbrojeniowym w Polsce, jest to 40 lat. Jeszcze większa różnica jest w przemyśle lotniczym. W WB Electronics jest to 40 lat, w należącym do Grupy WB Flytronic 36 lat, w należących do amerykańskiego koncernu RTX rzeszowskich zakładach Pratt & Whitney są to 42 lata, a w krakowskim Collinsie mediana to 37 lat. Tymczasem w należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowych Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 i nr 2 jest to odpowiednio 48 i 46 lat.

40 lat wynosi średnia wieku pracownika w Grupie WB

– W spółkach GK PGZ nie stosuje się dyskryminacji z uwagi na wiek. Natomiast spółki, które zidentyfikowały lukę kompetencyjną i pokoleniową, podjęły szereg działań w celu odmłodzenie kadr – wyjaśniają „Rzeczpospolitej” pracownicy biura komunikacji i promocji PGZ.

Jakie to działania? By rekrutować młodych pracowników, organizowane są praktyki i staże zawodowe skierowane do uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni technicznych. Ich ukończenie daje gwarancję zatrudnienia. Prowadzona jest także współpraca z uczelniami i szkołami średnimi, m.in. dostosowanie programów szkoleniowych do potrzeb organizacji oraz tworzenie klas patronackich. Na papierze wszystko wygląda dobrze, ponieważ m.in. następuje wdrażanie projektów „mających na celu utrzymanie młodej kadry poprzez m.in. tworzenie programów adaptacyjnych, mentoringowych, benefitowych, praktyczną naukę zawodu na różnych stanowiskach, możliwość dokształcania i rozwoju, szeroką ofertę szkoleń oraz elastyczne formy pracy”. Problem w tym, że średnia wieku nie chce spaść i od co najmniej pięciu lat utrzymuje się na wspominanym poziomie 46 lat.