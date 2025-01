Na zmiany cen wpływają podwyższone od stycznia limity emisji. Nowe, bardzo restrykcyjne regulacje emisyjnie CAFE (Clean Air for Europe) to nie są jeszcze nowe normy emisji wielkości spalin, więc można sprzedawać samochody przekraczające limit. Ale poziom, do którego producent nie zapłaci kary za przekroczenie, obniżono ze 118 na 94 g CO 2 na przejechany kilometr. Emisja ponad limit samochodu sprzedawanego od stycznia ma kosztować 95 euro za każdy g/km.

Drogie SUV-y jeszcze droższe

Nowe limity emisji to dla producentów aut ogromny problem biznesowy. Technologicznie od nowych samochodów spalinowych z rocznika 2025 trudno oczekiwać spektakularnej poprawy pod względem emisji, więc sprzedaż aut benzynowych i diesli jest obarczona dużym ryzykiem kary, którą producenci prędzej czy później będą starali się przerzucić na kupujących.

Podwyżki rekompensujące wzrost kosztów produkcji mogą w pierwszej kolejności dotknąć droższe SUV-y, bo producentom będzie łatwiej dodać równoważące kary emisyjne kilka tysięcy euro to tego rodzaju samochodów niż do małych aut miejskich.

Rozwiązaniem problemu byłoby zwiększenie sprzedaży samochodów elektrycznych, bo regulacje CAFE dotyczą średnich emisji z całej sprzedaży danego producenta. Jeśli zapewniłby on na rynku korzystniejszy miks samochodów, „dopychając” ofertę aut spalinowych bezemisyjnymi, uniknąłby kar. Jeżeli sprzedaż jednego auta benzynowego powoduje emisję np. 140 g CO 2 /km, to sprzedaż jednego zeroemisyjnego pojazdu obniża średnią emisję do 70 g CO 2 /km i pozwala zmieścić się w narzuconym limicie.

Elektryki i hybrydy z rabatami