Podcast „Twój Biznes”: Orlen zainwestuje blisko 400 mld złotych

Unia Europejska chce wspólnego rynku obrony

Polska prezydencja w UE zajmuje się negocjacjami nad europejskim programem inwestycji w obronność. Planowane środki na lata 2025–2027 to 1,5 mld euro, ale eksperci szacują, że wydatki państw członkowskich będą musiały wzrosnąć o co najmniej 500 mld euro w nadchodzących latach. Kluczową kwestią w negocjacjach jest, czy fundusze trafią wyłącznie do europejskich producentów, czy również na zakupy broni na licencjach spoza UE. Polska prezydencja może odegrać istotną rolę w rozwoju polskiej zbrojeniówki.

Czytaj więcej Biznes Unia Europejska chciałaby zbudować wspólny rynek obrony Unia Europejska zrozumiała, że musi się zbroić i to najlepiej wspólnie. Na razie spiera się jednak o zasadę „kupuj tylko w UE”.

Rekordowa liczba bankructw w Niemczech

W IV kwartale 2024 roku w Niemczech upadłość ogłosiło ponad 4200 firm – najwięcej od czasu kryzysu finansowego z lat 2008–2009. Jak wynika z analiz instytutu IWH, do wzrostu liczby bankructw przyczyniły się rosnące ceny energii oraz koszty pracy. To kolejny dowód na to, jak presje ekonomiczne wpływają na kondycję europejskich przedsiębiorstw.