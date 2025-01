Szykuje się przejęcie na polskim rynku jubilerskim. Gigant jeszcze urośnie

Znane polskie sieci jubilerskie chcą się połączyć. Polish Luxury Group, spółka holdingowa do której należą sklepy jubilerskie Aparat chce przejąć swojego konkurenta. Chodzi o Jubitom, firmę założoną przez zmarłego w 2021 roku Kazimierza Tomasiewicza.

Apart chce kupić Jubitom. Jest pismo do UOKiK

O planowanej transakcji PLG poinformowała urząd antymonopolowy i stara się o zgodę na transakcję. Wniosek złożyła 30 grudnia.

PLG należy do braci Piotra i Adama Rączyńskich. Ich Apart to jedna z najbardziej znanych marek jubilerskich w Polsce. W 2023 r. grupa prowadząca około 220 salonów z biżuterią i zegarkami, złotem oraz sklepy internetowe w Polsce i Czechach. Spółka osiągnęła w 2023 r. ponad 900 mln zł przychodu i miała około 72 mln zł zysku netto.

Jubitom ma siedzibę w Rumii. Wg danych na stronie internetowej firmy, prowadzi 32 salony w różnych miastach Polski oraz sprzedaje wyroby przez internet. Z dostępnych informacji wynika, że firma ta założona w 1980 r. sprzedająca pierwotnie wyroby z bursztynu obecnie należy do Lucyny Tomasiewicz.

Uciekną konkurencji

W Polsce co roku sklepy z biżuterią i zegarkami uzyskują ze sprzedaży luksusowych produktów wysokie kilkaset milionów złotych. Wg KPMG w 2023 r. było to 653 mln zł, o ponad 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Do 2028 r. segment ten ma urosnąć do ponad 1 mld zł.